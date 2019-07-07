桃園消防二大隊防溺宣導像潑水嘉年華 大人小孩都消暑
夏季暑假期間，民眾溺水頻傳，為落實防溺宣導教育，桃園市政府消防局第二救災救護大隊今天在中壢華勛分隊旁黎明公園，辦理「開心玩水趣，溺知道」擴大防溺防災宣導活動。主軸以防範溺水為主題，加入輕鬆潑水嘉年華氛圍，透過防溺教育團康遊戲、舞蹈、話劇等內容讓民眾更能融入活動，渡過輕鬆炎熱的週日午后。
二大隊表示，活動以潑水嘉年華為主軸，更期許減少災害案件降低人命傷亡及財產損失，讓民眾瞭解防溺的重要。廣場上布置大型泳池供民眾同樂，由消防員表演防溺的快閃歌舞劇及酷炫舞蹈，民眾相互潑水祈福，感受熱鬧氛圍，誰說夏日一定要到泳池玩水，與消防熱血猛男透過潑水玩樂的主題活動加深民眾對於水域活動安全之正確觀念，以落實水上安全之成效。
除了有精彩的舞蹈開場與互動宣導，二大隊還在會場設立了各項闖關活動，以及最後的壓軸團隊遊戲之分組對抗競賽:「急救急急樂」-教導緊急時刻正確使用CPR急救，以串起生命之鍊，延續患者性命，進而宣導救護資源之重要性；「救救你我他」-以正確的方式模擬救溺時拋繩方法，「風雨再大我不怕」-教導民眾救生衣正確穿著方式，「知識碰碰樂」-學習一氧化碳相關知識及危險因子。
二大隊希望藉由宣導活動呼籲民眾戲水消暑，應選擇有救生設備與人員的合法處所，不要在水中做出危險行為以避免溺水。若遇到溺水時，應循「叫、叫、伸、拋、划」等5字訣，先大聲呼叫救援（叫），接著撥打119報警（叫），在離岸邊不遠處可藉助竹竿、棍子等延伸物品（伸），或者拋救生圈、球、繩（拋），最後才利用大型浮具划過去搭救（划）。
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