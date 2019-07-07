牽罟真的可以捕到魚 龍鳳漁港大騷動

2019-07-07 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港今天上午舉辦一場體驗活動，吸引近2000名親子參加，當眾人合力將罟網拉回岸邊，中網的魚逐漸現身，「有魚」的歡呼聲四起，也引起一陣騷動，感受到先民的智慧。

這場「2019龍鳳漁港戀戀牽罟情」活動，農委會主辦，苗栗縣村耕農業生產合作社承辦，竹南鎮公所、立委施義芳、苗栗縣議員羅貴星、劉順松聯合服務處等單位協辦，村耕農業生產合作社總幹事連文享說，合作社傳承推廣牽罟，活絡地方有機無毒農業，與船主合作辦理，去年第1年有800多人參加，今年更是倍增到近2000人，文化結合產業成功。

農委會漁業署副署長林國平、羅貴星、劉順松、苗栗縣議員陳光軒、宋國鼎、曾玟學及竹南鎮長方進興、頭份市前市長徐定禎等人到場，劉順松指出，牽罟是先民智慧展現，團結合作向茫茫大海爭取資源，並分享漁獲，底蘊有著濃濃人情味。陳光軒則是來「重溫舊夢朝聖」，他回憶小時候跟著父親或叔叔到龍鳳漁港牽罟，當時收穫已是相當有限。