親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿拚橫掃樂天 王柏融第三打席內滾出局

是扇不是刀！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

7月起至九月底 夏日乘車遊獅山線享半價優惠

2019-07-07 12:24聯合報 記者郭政芬╱即時報導

暑假為旅遊旺季，新竹縣府持續鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，暑假期間7月1日至9月30日，「台灣好行-獅山線」部分亦配合交通部觀光局和公路總局推出使用電子票證搭乘享半價優惠，下車前記得向司機索取搭乘證明，憑證明還能享有新美珍餅舖、一起灶、向日葵烘焙屋等27間商家提供折扣優惠，歡迎大家共同響應搭公車，來趟便利、省錢又安全的竹縣輕旅行。詳情請上台灣好行網頁https://www.taiwantrip.com.tw/查詢。 

新竹縣長楊文科說，大家趕緊快揪團在暑假期間與家人朋友一起搭乘「獅山線」出遊，一起享優惠，「台灣好行獅山線」串連竹北車站及高鐵新竹站，沿途行經各大知名景點，如竹東車站、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等，歡迎大家來新竹縣玩。 

為鼓勵民眾使用大眾運輸，新竹縣歷年皆持續辦理公車服務評鑑計畫，以提升本縣市區公車服務品質，受評市區客運業者包括新竹客運、金牌客運、科技之星及新通客運共4家業者，最近公布之公車評鑑結果，新竹客運、科技之星及新通客運皆獲優等，金牌客運獲甲等，縣府未來也將加強稽查輔導提升服務品質，希望整體公車服務品質再提升。 

新竹縣107年總運量較106年總運量成長51377人次（整體約成長8.6%），可見搭乘大眾運輸的民眾愈來愈多，另為改善候車硬體環境，交旅處也持續向中央爭取計畫，協助各鄉鎮改善公車亭候車空間，99-108年共改善175座公車候車亭，亦於重要站點建置智慧站牌，讓民眾更清楚掌控公車到站訊息及提供更多元乘車查詢資訊服務。

暑假為旅遊旺季，新竹縣府持續鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，暑假期間7月1日至9月30...
暑假為旅遊旺季，新竹縣府持續鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，暑假期間7月1日至9月30日，推出使用電子票證搭乘享半價優惠。圖／新竹縣府提供
分享

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

新竹市百貨商場暑假開戰 Hello Kitty也來湊熱鬧

2019-07-07 11:40

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 07:51

小攤車大理念 「磨實生活」減塑 帶動消費者

2019-07-06 23:49

苗栗將公告首批59棵受保護樹木

2019-07-06 23:17

銅鑼鄉興隆國小千年老樟樹 躲過美軍轟炸險變校長浴桶

2019-07-06 22:30

苗縣保護老樹 第1批59棵公告保護

2019-07-06 22:28

藝術饗宴在風城 展出台日76件玻璃創作

2019-07-06 22:19

來場「原味」旅行 買桃捷1日票享3重優惠

2019-07-06 22:16

八德百年永安居祠堂 恐因桃捷綠線拆除

2019-07-06 22:13

影／8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47

大溪警分局 暑假少年漆彈體驗營

2019-07-06 16:27

2019竹塹國樂開幕 四國樂名曲震撼開場

2019-07-06 16:17

台灣好行-獅山線 暑期間推電子票半價優惠

2019-07-06 15:28

今晚10點起尖苗公路拆國小陸橋 封路改道

2019-07-06 08:22

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

名下農舍遭質疑違建 李佳芬回應了

2019-07-06 15:05

他2年遇2隻山羌 網友爆25年前暖暖還撞見台灣黑熊

2019-07-06 23:29

彰化新測速王半年抓1.1萬件 進帳2千萬

2019-07-06 23:37

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

影／8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47

林國慶公益簽唱加文山伯魚丸湯義賣 280萬捐登革熱防疫

2019-07-06 23:30

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 15:29

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

高雄各警分局 申領車禍初判表全年無休

2019-07-06 20:19

台東阿美族莿桐部落辦海祭 意外撿到5公尺長地震魚

2019-07-07 11:08

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 07:51

和平島音樂祭今晚浪漫登場 美樂伴郵輪、夕陽、沙灘

2019-07-06 20:35

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

苗栗將公告首批59棵受保護樹木

2019-07-06 23:17

恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民烈日下苦等中獎

2019-07-06 16:20

南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51

屏東兒童狂歡節今起跑 孩子玩瘋不想回家

2019-07-06 14:00

台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57

府城議長盃全國中等學校籃球賽今登場 1200人開打

2019-07-06 14:12

南迴公路拓寬 12月20日通車

2019-07-06 23:57

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38

不管叫新北小卷或基隆鎖管 侯友宜、林右昌共推美味

2019-07-06 19:49

坍塌、湧水… 草埔隧道「搏命」完工

2019-07-07 00:17

影／美的饗宴 台日玻璃藝術交流展登場

2019-07-06 14:58

200名總年齡逾萬長輩粉墨登場 自己的故事自己表演

2019-07-06 23:16

建築融綠林 閱書也閱風景

2019-07-06 23:50

花蓮智慧公車站牌啟用 5種語言都能通

2019-07-06 17:14

影╱黃偉哲登革熱取消訪日行銷愛文芒果 太太代打展親和力

2019-07-06 18:45

員警假日用心小朋友快樂學習預防犯罪 日本夫婦也說讚

2019-07-06 19:52

台中綠柳川「滅川」傳言？ 中市府：政府應保育水資源

2019-07-07 12:16

推城市閱讀 高市圖服務0到100歲

2019-07-06 23:52

照顧自閉症患者 黎明教養院籌建喜樂園今動土

2019-07-06 19:56

新竹市百貨商場暑假開戰 Hello Kitty也來湊熱鬧

2019-07-07 11:40

紫藤廬整修 明起到9月底休館

2019-07-07 00:11

新北雙溪荷花季 白天黑夜都可賞蓮

2019-07-06 22:42

暫拋BOT廠商合約爭議 大鵬灣水上活動熱力四射

2019-07-06 14:56

大溪警分局 暑假少年漆彈體驗營

2019-07-06 16:27

新北土城猴洞生態園區 來看藍鵲、螢火蟲

2019-07-06 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top