7月起至九月底 夏日乘車遊獅山線享半價優惠

2019-07-07 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



暑假為旅遊旺季，新竹縣府持續鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，暑假期間7月1日至9月30日，「台灣好行-獅山線」部分亦配合交通部觀光局和公路總局推出使用電子票證搭乘享半價優惠，下車前記得向司機索取搭乘證明，憑證明還能享有新美珍餅舖、一起灶、向日葵烘焙屋等27間商家提供折扣優惠，歡迎大家共同響應搭公車，來趟便利、省錢又安全的竹縣輕旅行。詳情請上台灣好行網頁https://www.taiwantrip.com.tw/查詢。

新竹縣長楊文科說，大家趕緊快揪團在暑假期間與家人朋友一起搭乘「獅山線」出遊，一起享優惠，「台灣好行獅山線」串連竹北車站及高鐵新竹站，沿途行經各大知名景點，如竹東車站、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等，歡迎大家來新竹縣玩。

為鼓勵民眾使用大眾運輸，新竹縣歷年皆持續辦理公車服務評鑑計畫，以提升本縣市區公車服務品質，受評市區客運業者包括新竹客運、金牌客運、科技之星及新通客運共4家業者，最近公布之公車評鑑結果，新竹客運、科技之星及新通客運皆獲優等，金牌客運獲甲等，縣府未來也將加強稽查輔導提升服務品質，希望整體公車服務品質再提升。