台灣之光！竹縣嘉興、桃山國小赴德國奪合唱大賽

2019-07-07 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小的原住民小朋友，於7月3日至7日赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」，昨天晚間越洋傳回佳績，嘉興國小榮獲青少年組、民謠組雙料金質獎，其中民謠組的《tminun 泰雅織布歌》獲頒大會特殊表現獎，桃山國小獲青少年組銀質獎，陪伴孩子一起走過周末練唱達數月之久的家長們，聽聞後紛紛感動落淚，縣長楊文科得知好消息後表達祝賀之意，並表示與有榮焉。

嘉興國小及桃山國小合唱團成員穿著傳統泰雅服飾上台演唱，嘉興國小演唱泰雅族傳統歌謠、世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》及菲律賓民謠等，桃山國小則帶來由蘇美娟校長編曲的泰雅歌謠《mnanak na qalang(奇幻部落)》及19世紀西方音樂名作，並於各交流場合帶來賽德克族《看見彩虹》、布農《拍手歌》、卑南《hay yan ho hay yan》，呈現台灣多元文化風貌。

桃山國小校長蘇美娟表示，參與本次賽事與交流活動，除了獲得部落族人、校內師長、縣內長官大力支持外，也帶給小朋友很大的信心，其中2首外語歌謠的難度突破了孩子們以往的學習經驗，與其他國家優質合唱團共同分享演唱經驗及交換對樂曲的詮釋心得，擴展偏鄉學校的藝術視野與學習經驗，孩子們用音樂告訴世界「愛唱歌的孩子是幸福的！」

桃山國小六年級生張羽婕説，練習的過程滿辛苦的，周末大家才能聚在一起專心練唱。「老師們鼓勵我們，既然犧牲那麼多假日，我們應該一起努力，彼此成就。」真的很高興我們的努力有了好成果。