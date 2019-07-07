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台灣之光！竹縣嘉興、桃山國小赴德國奪合唱大賽

2019-07-07 11:54聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小的原住民小朋友，於7月3日至7日赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」，昨天晚間越洋傳回佳績，嘉興國小榮獲青少年組、民謠組雙料金質獎，其中民謠組的《tminun 泰雅織布歌》獲頒大會特殊表現獎，桃山國小獲青少年組銀質獎，陪伴孩子一起走過周末練唱達數月之久的家長們，聽聞後紛紛感動落淚，縣長楊文科得知好消息後表達祝賀之意，並表示與有榮焉。

嘉興國小及桃山國小合唱團成員穿著傳統泰雅服飾上台演唱，嘉興國小演唱泰雅族傳統歌謠、世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》及菲律賓民謠等，桃山國小則帶來由蘇美娟校長編曲的泰雅歌謠《mnanak na qalang(奇幻部落)》及19世紀西方音樂名作，並於各交流場合帶來賽德克族《看見彩虹》、布農《拍手歌》、卑南《hay yan ho hay yan》，呈現台灣多元文化風貌。

桃山國小校長蘇美娟表示，參與本次賽事與交流活動，除了獲得部落族人、校內師長、縣內長官大力支持外，也帶給小朋友很大的信心，其中2首外語歌謠的難度突破了孩子們以往的學習經驗，與其他國家優質合唱團共同分享演唱經驗及交換對樂曲的詮釋心得，擴展偏鄉學校的藝術視野與學習經驗，孩子們用音樂告訴世界「愛唱歌的孩子是幸福的！」

桃山國小六年級生張羽婕説，練習的過程滿辛苦的，周末大家才能聚在一起專心練唱。「老師們鼓勵我們，既然犧牲那麼多假日，我們應該一起努力，彼此成就。」真的很高興我們的努力有了好成果。

縣長楊文科長肯定嘉興國小、桃山國小用音樂感動了大家，不但為校，也為縣、為國爭光，他再次感謝各界的援助，不但讓小朋友們圓夢，也成功完成一趟國民外交之旅。這次征服第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽勇奪金質獎、銀質獎，並得到大會評審團一致好評，拿到唯一的特別獎。期望未來繼續用美妙的歌聲感動更多人。

桃山國小獲青少年組銀質獎。圖／縣府提供
桃山國小獲青少年組銀質獎。圖／縣府提供
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嘉興國小榮獲青少年組、民謠組雙料金質獎。圖／縣府提供
嘉興國小榮獲青少年組、民謠組雙料金質獎。圖／縣府提供
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嘉興國小及桃山國小合唱團成員穿著傳統泰雅服飾上台演唱，嘉興國小演唱泰雅族傳統歌謠...
嘉興國小及桃山國小合唱團成員穿著傳統泰雅服飾上台演唱，嘉興國小演唱泰雅族傳統歌謠、世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》及菲律賓民謠等，新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小的原住民小朋友，於7月3日至7日赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」。圖／縣府提供
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新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小的原住民小朋友，於7月3日至7日赴德國參與「...
新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小的原住民小朋友，於7月3日至7日赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」。圖／縣府提供
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