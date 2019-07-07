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故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

新竹市百貨商場暑假開戰 Hello Kitty也來湊熱鬧

2019-07-07 11:40聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市各大百貨商場迎接暑假，紛紛推出吸睛活動，讓消費者在盛夏除了入內吹冷氣，也能留下吃喝玩樂的美好體驗，Big City遠東巨城購物中心推出餐飲品牌獨家店型，還有卡通動漫特展全台首站；新竹大魯閣湳雅廣場有《三麗鷗粉紅期間限定店》陪伴大家到9月；新竹大遠百則推出「這夏動物趴趴走 環保裝置藝術展」，每件栩栩如生的動物展品都是利用保利龍、鐵條、紙張等回收物製作；SOGO百貨新竹站前店因8月底熄燈，正在舉行封館出清。

巨城新櫃進駐 線上活動、實體活動填滿暑假

遠東巨城陸續有新店進駐，包含結合新泰式麵食及市集販售泰國商品的「大心EXPRESS」、講究快速精緻美味的道地日本拉麵「一風堂EXPRESS」、來自新加坡60年傳奇名店「黃亞細肉骨茶」全台第3家店就在遠東巨城飄香開賣，還有結合新竹在地特色農產的手搖飲料店「米塔黑糖」，及風靡日本的進口食品雜貨「KALDI Coffee Farm咖樂迪咖啡農場」都陸續登場。

另外，遠東巨城APP推出線上活動，只要下載並註冊成為會員，7月14日前體驗「暑假爽刮美食樂」遊戲，有機會刮中一風堂拉麵、黃亞細肉骨茶買一送一、購物抵用券100元、美食券50元等好禮；「BIG呷霸PASSPORT」美食集點活動中，有機會獲得電影票、美食抵用券或購物抵用券。還有亞洲首創全台首場「伊藤潤二移動式密室逃脫-富仇」、「夏日偶像派對」、第二屆Big City街頭藝術節等活動陸續登場。

新竹大魯閣湳雅廣場由Hello Kitty駐店鎮守

以「粉色狂潮」締造網路口碑絕佳好評的「三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店－新竹站」7月至9月29日在甜蜜進駐新竹大魯閣湳雅廣場，由Hello Kitty、美樂蒂及大耳狗三位「閨蜜好友」領軍，用最愛的「粉紅色」妝點出讓少女心爆發的粉紅王國，各種最「Pink」的限定商品，絕對滿足每位粉絲的蒐集慾望。

新竹大魯閣湳雅廣場推薦三大必拍夢幻場景免票入場，包含「粉色公車亭」和Hello Kitty一起坐在粉紅車站，啟程前往粉紅王國吧；「粉紅網美牆」一秒變網紅；「粉紅超市」，吃、喝、玩、樂通通都是最愛的粉紅色。另外，今年適逢Hello Kitty45周年，新竹站引進「Hello Kitty 45週年紀念娃娃」，全台限量1千隻，售完為止。在商店營運期間，於店內任一場景拍照上傳Facebook活動頁就有機會抽到晴雨兩用自動傘、限定毛毯、絨毛票卡夾等超人氣限定商品。更多詳細資訊請洽現場公告或搜尋Facebook粉絲專頁「三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店」。

新竹大遠百吹環保風 超萌動物等你來

新竹大遠百暑假則與台南市府環保局合作，7月26日推出「這夏動物趴趴走 環保裝置藝術展」，每件栩栩如生的動物展品都是利用保利龍、鐵條、紙張等回收物製作，全館共展出近百件作品，從B1到9樓共有8大展區，盼喚起民眾更加關心動物及重視生活環境，學會與世界永續共存。7月13、14日在1F大門口將會有愛心動物車，每次搭乘50元，活動期間總收益30%將捐贈予愛心動物團體，7月19日至8月31日推出4米高的百果山粉紅恐龍扭蛋機，每顆扭蛋100元將可獲得恐龍週邊相關商品及百果山探索樂園門票，扭蛋收入總收益10%也將捐贈予台灣世界展望會國內助學計劃作為愛心公益。

來自新加坡60年傳奇名店「黃亞細肉骨茶」進駐Big City遠東巨城購物中心。圖...
來自新加坡60年傳奇名店「黃亞細肉骨茶」進駐Big City遠東巨城購物中心。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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新竹大遠百暑假則與台南市府環保局合作，7月26日推出「這夏動物趴趴走 環保裝置藝...
新竹大遠百暑假則與台南市府環保局合作，7月26日推出「這夏動物趴趴走 環保裝置藝術展」。圖／新竹大遠百提供
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結合新泰式麵食及市集販售泰國商品的「大心EXPRESS」進駐Big City遠東...
結合新泰式麵食及市集販售泰國商品的「大心EXPRESS」進駐Big City遠東巨城購物中心。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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新竹大遠百暑假則與台南市府環保局合作，7月26日推出「這夏動物趴趴走 環保裝置藝...
新竹大遠百暑假則與台南市府環保局合作，7月26日推出「這夏動物趴趴走 環保裝置藝術展」。圖／新竹大遠百提供
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「三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店－新竹站」7月至9月29日在甜蜜進駐新竹大魯閣湳雅廣場...
「三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店－新竹站」7月至9月29日在甜蜜進駐新竹大魯閣湳雅廣場。圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供
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「三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店－新竹站」7月至9月29日在甜蜜進駐新竹大魯閣湳雅廣場...
「三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店－新竹站」7月至9月29日在甜蜜進駐新竹大魯閣湳雅廣場。圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供
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