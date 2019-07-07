千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣各地珍貴老樹多，每棵老樹的背後，幾乎都有不少傳奇故事和地方居民的集體記憶，成為社區的精神象徵，著名的銅鑼鄉興隆國小千年老樟樹，過去險些被砍伐當「日式浴桶」，竹南港墘里的老榕當年還搭建過「榕樹樓」，成為地方文士飲酒、吟唱詩歌及教授詞文的特殊場所。

苗栗縣各鄉鎮市有許多老樹，過去縣府列冊約30棵珍貴老樹提供維護，森林法2年多前修正後，縣府近年陸續在各地進行普查，最近將首度公告第一批共59棵縣內「受保護樹木」，未來提供各地受保護樹木「健檢」及生長環境維護等工作，有法源依據，調查中發現許多老樹都有傳奇故事。

興隆國小千年老樟是全國最高齡的校園老樹，當地興隆村200多年前開庄時，老樟已是大樹，民國24年中部大地震，樹下還成為緊急醫療站；日據時期日本人村岡哲四郎當校長，看上老樟的粗壯樹幹，想砍下當浴桶，地方民眾群情激憤，後來校長被調走，老樟逃過一劫。

二次大戰末期，美軍在興隆國小上空投擲5顆100公斤炸彈，有3顆未爆炸，2顆炸毀部分教室，但老樹僅表皮被少許彈片波及，神奇地躲過一劫；興隆國小前的道路，數十年前要拓寬，有人建議出售老樟籌措20萬元配合款，還有商人專程趕到校，結果被臭罵一頓，知難而退。

港墘老榕有21公尺高，樹圍8.7公尺，樹形成傘形，樹齡超過250年，日據時代，日人對台實施高壓政策，連上演歌仔戲都管制，但老樹頂上曾搭建可容納20人的木造閣樓，成為居民聚會和藉機傳授漢學詩詞的中心，維繫民族文化命脈，也留下讓後世傳誦的歷史記憶。