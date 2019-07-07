關西新地標紅色大蜻蜓 在地協會推蜻蜓復育區

2019-07-07 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣關西鎮民眾關心在地生態發展，有感於牛欄河、水坑溪上游工廠汙染事件頻傳，關西鎮鄉土文化協會今年提報社區規畫師計畫，在南山大橋旁濕地進行蜻蜓復育，利用廢棄材料做出一隻大蜻蜓、木棧道平台，成為當地新地標，藉此引起關注，讓民眾更加重視水質問題。

關西鎮鄉土文化協會理事長羅功奇表示，計畫發想起因是近年來牛欄河、水坑溪的汙染事件多，且帶遊客到當地進行輕旅行時，發現小黑蚊比往年還多，協會認為是因環境平衡遭到破壞，才導致小黑蚊變多。

羅功奇指出，蜻蜓是小黑蚊的天敵，但水質不夠乾淨加上農藥用藥，環境受到破壞，導致蜻蜓幼蟲死亡，缺乏蜻蜓的情況下小黑蚊才會大量繁衍。由於附近有不少輕旅行景點，如著名的羅屋書院、渡南古道，若遊客邊欣賞風景時還得不時補噴防蚊液，實在很掃興，因此期望透過復育蜻蜓，再度達到平衡。

象徵此次蜻蜓復育計畫的紅色大蜻蜓裝置藝術，是由專業是汽車維修的協會成員利用廢棄的零件組裝而成。另外，成員們也撿拾二手的木板，搭建30公尺的木棧道，讓大家可以進去離觀察濕地的生態，甚至貼心的考慮台灣環境濕熱問題，將木棧道加工防腐、防潮設計，且每個月都會去整理環境。

除了南山大橋旁的蜻蜓復育園區，協會也在牛欄河旁有計畫，因先前牛欄河遭到汙染，導致引用牛欄河水的一個水塘受影響，水塘內魚隻都死亡，民眾將提供水塘給協會，作為原生魚隻復育之用。