苗栗將公告首批59棵受保護樹木

2019-07-06 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣各鄉鎮市有許多老樹，過去縣府列冊約30棵珍貴老樹提供維護，森林法兩年多前修正後，縣府近年陸續在各地進行普查，最近將首度公告第一批共59棵縣內「受保護樹木」，未來提供各地受保護樹木「健檢」及生長環境維護等工作，已有法源依據。

縣府農業處自然生態保育科長張葦指出，森林法修正後有「樹木保護」篇章，縣府也展開受保護樹木的普查，針對各機關、民眾提報的樹木勘察、取得土地所有權人同意後，提交苗栗縣受保護樹木審議會進行審議。

張葦表示，縣府過去列冊的縣內珍貴老樹，由各鄉鎮提報，樹齡超過百年、樹圍直徑達一定標準，就可提報到縣府列冊，數量維持在30棵上下，但並未公告，也沒法源依據。

森林法規定的受保護樹木標準較廣，具生態、地理、景觀、文化、歷史、教育、研究、社區或其他重要意義的群生竹木、行道樹或單株樹木，經認定為受保護樹木都應公告，定期健檢養護並保護樹木生長環境。

縣內將公告的第一批「受保護樹木」，有部分是過去列冊的珍貴老樹，未來有新審議通過的受保護樹木，縣府也會持續公告。