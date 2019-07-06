苗縣保護老樹 第1批59棵公告保護

2019-07-06 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



苗栗縣西湖國小的百年刺桐建有樹屋，將公告為苗栗縣「受保護樹木」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 苗栗縣各鄉鎮市有許多老樹，過去縣府列冊維護約30棵珍貴老樹，森林法兩年多前修正後，縣府陸續在各地普查，最近將首度公告第1批共59棵縣內「受保護樹木」，未來各地老樹提供「健檢」等維護工作，已有法源依據。

縣府農業處自然生態保育科長張葦說，森林法修正後有「樹木保護」篇章，縣府也展開受保護樹木的普查，針對各機關、民眾提報的樹木勘察、取得土地所有權人同意後，提交苗縣受保護樹木審議會審議。

她表示，縣府過去列冊的珍貴老樹由各鄉鎮市提報，樹齡超過百年、樹圍直徑達一定標準，就可提報到縣府列冊，數量維持在30棵上下，但並未公告，也無法源依據。

森林法規定的受保護樹木標準較廣，具生態、地理、景觀、文化、歷史、教育、研究、社區或其他重要意義的群生竹木、行道樹或單株樹木，經認定為受保護樹木都應公告，定期健檢養護並保護樹木生長環境。

縣內將公告第1批「受保護樹木」，有部分是過去列冊的珍貴老樹，未來有新審議通過的樹木，縣府也會持續公告。

張葦指出，森林法的樹木保護法規，並未要求取得地主同意書，縣府基於尊重地方，因此要求取得地主同意公告，過去列冊的30棵珍貴老樹，有的因土地移轉找不到所有權人，也有的不同意公告，狀況較多，因此未能全數納入第1批受保護樹木名單，期盼未來能透過社區力量取得地主認同。