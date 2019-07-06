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【即時短評】17天罷工 長榮空服員贏了什麼？

影╱8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣八年級生黃海惟返鄉創業成立「磨實生活工作室」，她從早餐攤車做起，落實減塑環保理念，飲料、便當產品不提供外帶容器，提供租借容器服務，創業至今1年多，消費者從不習慣到接受，只要來到磨實，一定記得環保杯，「以實際行動喚醒大家與土地連結」。

27歲黃海惟去年5月成立「磨實生活工作室」，早餐攤車就在苗栗縣竹南第二市場，攤車擺在花店前。返鄉創業，她希望能帶來生活價值改變，黃海惟說，她重視環保，從自身做起，不希望在創業過程中，每賣一杯咖啡就製造一些不可逆的垃圾，讓她會有罪惡感。

黃海惟說，她決定不提供外帶容器，但提出配套措施，容器租借，「原本以為很少人接受，但大家都很友善」，一開始沒有帶杯子消費者，會選擇用租借試試看，填寫姓名、電話，押金100元，兩周內還杯子，押金全數退回。起初約有5成租借，創業1年多，「來磨實就知道要帶杯子」，8成以上的客人都會帶杯子，租借頻率減少。店內秉持減塑概念，吐司用沒有防油塗層的單純紙袋，飯糰包裝選擇以大豆植物蠟的調理紙，整體可以完全分解。

早餐攤車在菜市場，黃海惟說，對面賣菜阿伯、阿姨、或是開貨車司機，他們一開始只是抱持想買一杯咖啡想法，但當聽到沒有提供外帶紙杯時，起初他們很驚訝，無法理解，她持續溝通，找出折衷方法，開貨車司機，每天早上都會買一杯咖啡、飲料，會請他將用過的杯子，拿來裝飲品，重複利用。

店名取名「磨實」，黃海惟說，「磨」代表在籌備開店過程磨練、挑戰，「實」，一步一步踏實走在自己想要做的事情。

黃海惟說，國中畢業後到新竹念高中，台北念大學，她決定回鄉創業是受大埔事件影響，參與家鄉在地議題，她反思「我可以為家鄉做些什麼」。大學畢業後，她到台中精品咖啡產業工作，充實能力，她也回家鄉參與社區營造工作，去年1月決定返鄉創業。黃海惟說，未來希望開設實體咖啡店，創造討論對話空間。

磨實生活工作室推動減塑理念，不提供外帶容器服務，若沒有自備環保杯，提供租借服務。...
磨實生活工作室推動減塑理念，不提供外帶容器服務，若沒有自備環保杯，提供租借服務。記者劉星君／攝影
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八年級生黃海惟返鄉創業，成立磨實生活工作室，推動減塑理念。記者劉星君／攝影
八年級生黃海惟返鄉創業，成立磨實生活工作室，推動減塑理念。記者劉星君／攝影
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八年級生黃海惟返鄉創業，成立磨實生活工作室，推動減塑理念。記者劉星君／攝影
八年級生黃海惟返鄉創業，成立磨實生活工作室，推動減塑理念。記者劉星君／攝影
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八年級生黃海惟返鄉創業，成立磨實生活工作室，推動減塑理念。記者劉星君／攝影
八年級生黃海惟返鄉創業，成立磨實生活工作室，推動減塑理念。記者劉星君／攝影
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磨實生活工作室推動減塑理念，不提供外帶容器服務，若沒有自備環保杯，提供租借服務。...
磨實生活工作室推動減塑理念，不提供外帶容器服務，若沒有自備環保杯，提供租借服務。圖／磨實生活工作室提供
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創業咖啡
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