桃園原住民族照顧服務員 原鄉區職訓班開訓

2019-07-06 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



配合原住民族委員會原住民族職業訓練計畫，培訓原鄉部落原住民照顧服務員人才，桃園市原民局今在復興區三民多功能活動中心，舉行108年原住民族照顧服務員職業訓練班-原鄉班」開訓典禮，共有30人參訓。

據原住民族委員會統計，桃園市原住民人口數為7萬4721人，是全國第3多，僅次於原鄉地區較多的花蓮、台東縣。原民局林日龍局長表示，因應桃園市原住民人口逐年增長，市政府積極向原民會爭取設置了18處部落文化健康站，包括原鄉地區復興區設置10處、都會區設置8處，讓原民長者照顧，不分都會或原鄉，得到全面服務、全面照顅。

林日龍表示，照顧服務人力需求同樣重要，必須即時到位，原民局過去2年已辦理4個照顧服務員訓練班，計有112人成功取得結業證書，今年原民會補助桃園市開辦照顧服務員職業訓練原鄉及都會2班，都會班已於6月28日結訓，30位學員全數順利取得結訓證書，期勉原鄉班30位學員同樣全數順利結訓，以充實原住民族長者照顧服務員人力，鼓勵並促進族人在地就業、在地生活、在地服務。