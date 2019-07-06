親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄登革熱一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

桃園原住民族照顧服務員 原鄉區職訓班開訓

2019-07-06 20:00聯合報 記者張弘昌╱即時報導

配合原住民族委員會原住民族職業訓練計畫，培訓原鄉部落原住民照顧服務員人才，桃園市原民局今在復興區三民多功能活動中心，舉行108年原住民族照顧服務員職業訓練班-原鄉班」開訓典禮，共有30人參訓。

據原住民族委員會統計，桃園市原住民人口數為7萬4721人，是全國第3多，僅次於原鄉地區較多的花蓮、台東縣。原民局林日龍局長表示，因應桃園市原住民人口逐年增長，市政府積極向原民會爭取設置了18處部落文化健康站，包括原鄉地區復興區設置10處、都會區設置8處，讓原民長者照顧，不分都會或原鄉，得到全面服務、全面照顅。

林日龍表示，照顧服務人力需求同樣重要，必須即時到位，原民局過去2年已辦理4個照顧服務員訓練班，計有112人成功取得結業證書，今年原民會補助桃園市開辦照顧服務員職業訓練原鄉及都會2班，都會班已於6月28日結訓，30位學員全數順利取得結訓證書，期勉原鄉班30位學員同樣全數順利結訓，以充實原住民族長者照顧服務員人力，鼓勵並促進族人在地就業、在地生活、在地服務。

林日龍強調，不管是原住民族照顧能量擴充或人力需求增補、培訓，都是桃園市原住民族重點推動工作，以提供原鄉及都會原住民族長者健康樂活場域，及滿足失能、失智族人照顧需求，原民局也將協助創造原住民族長照產業，增加族人就業機會。

桃園市原住民族照顧服務員職業訓練原鄉班，今天在復興區三民活動中心開訓。圖／桃園市...
桃園市原住民族照顧服務員職業訓練原鄉班，今天在復興區三民活動中心開訓。圖／桃園市原民局提供
分享
桃園市原住民族照顧服務員職業訓練原鄉班，今天在復興區三民活動中心開訓。圖／桃園市...
桃園市原住民族照顧服務員職業訓練原鄉班，今天在復興區三民活動中心開訓。圖／桃園市原民局提供
分享

原住民長照
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

大溪警分局 暑假少年漆彈體驗營

2019-07-06 16:27

台灣好行-獅山線 暑期間推電子票半價優惠

2019-07-06 15:28

今晚10點起尖苗公路拆國小陸橋 封路改道

2019-07-06 08:22

影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56

建商「半畝塘」辦慈善畫展 義賣名畫送愛到東非

2019-07-05 23:54

苗栗農改場場慶 看女王蜂產卵

2019-07-05 23:40

排演唱會？帳篷、座椅排隊 搶私幼報名

2019-07-05 23:35

私幼加入準公幼 桃園84家、苗縣41家 成效不錯

2019-07-05 23:33

更生人賣手工水餃 開店圓夢

2019-07-05 23:24

吳鴻麟獎學金頒獎 5縣市長同框

2019-07-05 23:16

國高中生參訪苗縣議會 好奇「問政都是大呼小叫嗎？」

2019-07-05 22:26

影／北橫探險節登場 限量10對結婚新人免費高空彈跳

2019-07-05 21:30

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

名下農舍遭質疑違建 李佳芬回應了

2019-07-06 15:05

影／高雄青春專案臨檢 受檢人直稱「我有投韓國瑜」

2019-07-06 03:00

影╱南迴公路拓寬改善施工5年 蘇揆視察敲定12月20日通車

2019-07-06 11:06

八仙事件倖存者黃博煒 截肢後以堅強毅力重新站起來

2019-07-06 11:20

盧秀燕視察東豐快 主推公老坪隧道案

2019-07-06 11:54

今晚10點起尖苗公路拆國小陸橋 封路改道

2019-07-06 08:22

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56

測速桿轉向衝到冠軍 彰化10大搶錢測速桿重新洗牌

2019-07-06 10:54

影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53

高雄地院拍賣程序速度異常快 君鴻酒店措手不及

2019-07-05 21:31

山東花蓮包機中斷3年今復航 百餘陸客抵台環島遊

2019-07-06 11:23

雲林國民運動中心試營運免費 首日預約手刀快搶

2019-07-06 12:43

斗六人文市集開幕了 好吃又好玩吸引大批人潮

2019-07-06 13:10

影／南投申請茶博補助 馬文君批農委會拖4個月才核准

2019-07-05 21:01

影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

影／宜蘭國際童玩節首創水上開幕秀 舞者乘船演出搶先看

2019-07-05 21:29

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

君鴻酒店申請解散 高市府：接手的海霸王投資意願未變

2019-07-05 22:08

韓國瑜訪寄養家庭關心胎毒寶寶 強烈堅持全面反毒掃毒

2019-07-05 23:08

影╱韓國瑜高雄觀光日快閃六合夜市 人群擠爆了

2019-07-06 19:34

恢復老人健保補助成空？ 王鴻薇要柯文哲踹共

2019-07-06 10:53

台南二寮連8周辦雲海音樂會 追日出雲海還可觀星

2019-07-06 09:53

朱銘美術館今起夏夜周末免費入館 光雕秀登場

2019-07-06 11:37

7日2場活動 埔鹽陳隨意美食教學 員林親子戲水樂

2019-07-06 12:50

恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民烈日下苦等中獎

2019-07-06 16:20

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

吉園圃退場 農委會補助轉型

2019-07-06 00:01

屏東兒童狂歡節今起跑 孩子玩瘋不想回家

2019-07-06 14:00

府城議長盃全國中等學校籃球賽今登場 1200人開打

2019-07-06 14:12

台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57

伊藤潤二恐怖夜跑11月2日夜襲高雄！ 7月8日準時開賣

2019-07-06 10:05

國高中生參訪苗縣議會 好奇「問政都是大呼小叫嗎？」

2019-07-05 22:26

不淹水！歷經豪大雨 淡水排水改善工程發揮功效

2019-07-06 08:20

三鶯線延伸八德 侯友宜、鄭文燦「兄弟」爭取

2019-07-05 23:25

本草派對翻轉迪化街印象 「學姐」黃瀞瑩也來體驗

2019-07-06 09:36

私幼加入準公幼 桃園84家、苗縣41家 成效不錯

2019-07-05 23:33

宜蘭童玩節今開幕…試玩超嗨 水上秀震撼

2019-07-05 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top