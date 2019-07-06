桃園市排灣族成年禮 歡慶勇士成年

2019-07-06 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



排灣族的男子到了16、17歲時，便會隨著父親到山上進行初獵，出發前家人會先殺一頭豬，並釀一罈酒，作為成年禮祭儀使用。成年禮進行時，由巫師以樹葉沾清水，點灑火爐，喃喃念咒語，年滿16歲的男生在大家的注視下跳躍火爐，象徵成年具有英勇的體魄。

桃園市排灣族族人今天在中壢區原住民集會所天幕廣場，舉行排灣族成年禮（Paceqeljap），由伍秉賢市副總族群領袖及桃園市原住民族行政局局長林日龍，為成年禮男子配戴勇士之珠及頭帶，給予勇士祝福。

據桃園市政府民政局統計，截至108年4月底為止，桃園市原住民人口數已高達74607人，其中排灣族族人有5964人，主要分布於龜山、桃園與中壢等區。

桃園市政府原住民族行政局局長林日龍表示，為傳承文化祭儀，每年堅持舉辦歲時祭儀，藉此讓族人、參與民眾能對原住民文化能有更深的認識及瞭解，另外也尊重族人意見，辦理籌備會的過程中也將主導權交於族人，讓族人們在投入文化復振時，能夠串聯彼此，一同守護、傳承祭儀文化並保護傳統知識與集體記憶。

林日龍強調，族語是文化傳承最重要的基礎，為鼓勵排灣族與非原住民族的青少年聆聽學習，今天的祖靈祭儀式全程以雙語（排灣語、中文）同步進行，同時透過多元的文化展演、舞蹈活動，向社會大眾介紹排灣族文化之美。

另外，市府非常重視原住民族語言文化的傳承，陸續開設族語學習班、族語認證班，加強母語紮根、文化傳承，希望能夠突破都會區限制，進而推動語言傳承工作。