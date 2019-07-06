2019竹塹國樂開幕 四國樂名曲震撼開場

2019-07-06 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



「2019竹塹國樂節」今天開幕，首場音樂饗宴在文化局演藝廳演出，帶來4首經典國樂曲，讓在場觀賞的新竹市長林智堅聽得如癡如醉，他說，今年竹塹國樂節特別安排3場不同以往的戶外表演，分別是7月7日水景廣場、7月14日將軍村園區及7月21日北大公園，邀請市民一起參與為期一個月的傳統樂曲饗宴。

今天由新竹青年國樂團藝術總監暨指揮劉江濱先生揮開序幕，邀請香港中樂團琵琶首席張瑩，演出香港著名作曲鬼才伍卓賢所創作的《唐響》琵琶協奏曲；另邀請中央民族樂團演奏家吳琳特別演奏箜篌這項古老的撥弦樂器，兩位青年演奏家與在地新竹青年國樂團合作演出激盪出不凡的創意火花，讓觀眾大飽耳福。

文化局長黃竫蕙指出，2019竹塹國樂節於即日起至7月28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行，總計14場系列活動，包含名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞臺等內容。

黃竫蕙說，今年國樂節邀請名指揮家陳中申將世界名曲《彼得與狼》以國樂重新編配，用國樂演奏西方經典名曲，中西樂跨界演出，此外，由全國學生音樂比賽中屢獲佳績的新竹市國中、國小國樂團將在7月7日（日）演出《天籟初音》；另邀請新加坡國立大學華樂團與清華、交通兩所大學在7月26日（五）演出《雙城會》。除了音樂演出，文化局另規劃大師講座，邀請琵琶首席張瑩及二胡名家楊雪主講；此外，廣受民眾歡迎好評的「國樂小舞臺」活動，7月7日(日)晚間7點在文化局水景廣場開演。