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守護司馬庫斯生態 友善燭光OLED路燈啟用

2019-07-06 16:47中央社 新竹縣6日電

清華大學類燭光OLED照明團隊，打造無藍光的類燭光OLED路燈，並募得260盞今天捐給司馬庫斯部落正式點亮，以無藍害照亮部落，守護夜間生態保護暗天，還很省電、環保。

司馬庫斯部落頭目馬賽蘇隆受訪表示，司馬庫斯部落在西元1970年後，陸續有路燈，照亮了環境，卻發現不少昆蟲死於燈下，甚至有飛鼠直接撲向路燈撞死，他不捨生態受光害影響，部落為此改用小燈、也限定用燈的時間。

「這光線，真的好柔美」馬賽蘇隆表示，司馬庫斯引入OLED路燈，照亮司馬庫斯，也保護生態，也為部落的整體環境加分，更契合部落長期推動人與環境共生的發展模式。

馬賽蘇隆說，為友善環境，類燭光OLED路燈加掛燈罩，燈罩則以在地朽木做成虎頭蜂窩造型，在有燈罩的防護下，讓光線往下，減少眩光，降低對生態衝擊，減少光害。

清大材料系教授、OLED照明團隊召集人周卓煇表示，一般路燈雖照亮了夜間，卻因藍害也傷害了夜間生態，電費也很可觀。但OLED路燈為無藍害光源，且每一盞點亮達555個小時，才耗費1度電，也讓部落更省電。

司馬庫斯發展協會秘書拉互依倚岕表示，3個月前首批OLED已經陸續架設在部落內，進行測試，且在每週六的午後，部落在進行巡禮導覽時，也會特別向遊客介紹此光，也有利於打造部落特色。

拉互依倚岕說，這次安裝在司馬庫斯引入的類燭光OLED，打造「夕陽小路」，光色像蠟燭，像油燈，像夕陽，也將成為最佳遊客散心、情侶談戀愛、拍婚紗的最佳地點。

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