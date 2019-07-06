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台灣好行-獅山線 暑期間推電子票半價優惠

2019-07-06 15:28聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

暑假來臨，不少民眾會趁著假期外出走走，為了鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，「台灣好行-獅山線」即日起至9月30日，推出使用電子票證搭乘享半價優惠，下車前向司機索取搭乘證明，到新竹縣內27間商家消費還有折扣優惠。

新竹縣長楊文科說，「台灣好行獅山線」串連竹北車站及高鐵新竹站，沿途行經各大知名景點，如竹東車站、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等。

除了用電子票搭乘可享優惠外，縣內的新美珍餅舖、一起灶、向日葵烘焙屋等27間商家也提供折扣優惠，歡迎大家揪團在暑假期間與家人朋友一起搭乘「獅山線」出遊，來趟便利、省錢又安全的竹縣輕旅行。優惠詳情請上台灣好行網頁查詢。

縣府表示，新竹縣107年總運量較106年總運量成長5萬1377人次，整體約成長8.6%，可見搭乘大眾運輸的民眾越來越多。

為鼓勵民眾使用大眾運輸，縣府每年舉辦公車服務評鑑計畫，受評市區客運業者包括新竹客運、金牌客運、科技之星及新通客運4家，最近評鑑結果，新竹客運、科技之星及新通客運皆獲優等，金牌客運獲甲等，縣府未來也將加強稽查輔導提升服務品質，希望整體公車服務品質再提升。

另外，改善候車硬體環境，交旅處也持續向中央爭取計畫，協助各鄉鎮改善公車亭候車空間，2010年至今已改善175座公車候車亭，並在重要站點建置智慧站牌，讓民眾更清楚掌控公車到站訊息及提供更多元乘車查詢資訊服務。

暑假來臨，不少民眾會趁著假期外出走走，為了鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，「台灣好行-...
暑假來臨，不少民眾會趁著假期外出走走，為了鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，「台灣好行-獅山線」即日起至9月30日，推出使用電子票證搭乘享半價優惠。記者陳斯穎／攝影
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