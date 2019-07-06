影／美的饗宴 台日玻璃藝術交流展登場

2019-07-06 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



聚・變Fusion —台日玻璃藝術交流展今天在新竹市玻璃工藝博物館登場，邀請來自日本78名玻璃藝術創作者與台灣20名玻璃藝術家聯展，共展出76件技法、風格多元的玻璃創作，玻璃變幻無窮的樣貌與型態令人驚艷，感受台日玻璃藝術家的創作能量與文化內涵，副市長沈慧虹邀大家把握機會來欣精采的玻璃藝術饗宴。

市府文化局指出，民國89年玻工館邀請日本國寶級玻璃工藝大師黑木國昭來台展出，開啟新竹市與日本玻璃工藝交流，至今滿20年，期間透過新竹市國際玻璃藝術節、台日熔合鑲嵌玻璃藝術文化交流展等活動，藝術交流頻繁熱絡，激發雙方創作能量，提升技藝及傳承。

這次展覽日本玻璃藝術家緒方修一邀集78名優秀的創作者提供56件多樣技法的玻璃藝術品展出，其中逾半首度來台展出，意義獨特的「Roses」作品，是由40名日本藝術家共同製作，每朵玫瑰都代表著夢想與希望，展現出鑲嵌玻璃在不同的藝術家手中呈現的多變樣貌。

緒方修一投入琉璃創作產業逾40年，練就純熟的藝術創作技巧及豐富的作品，參展作品「漩渦」是他觀賞藝術家莊蓮子作品後，獲得靈感的創作，運用複合媒材技法呈現漩渦般情狀，藉以表達台日友善交流的意象。

台灣方面則邀請到20名不同世代的玻璃創作者，除了新竹在地的玻璃藝術家，也有來自北、高及南投等地，從工藝之家手藝精湛的老師，到結合多媒材創新的青年藝術家，讓這次聯展呈現的創作更加多元、內涵深厚。