影／美的饗宴 台日玻璃藝術交流展登場
聚・變Fusion —台日玻璃藝術交流展今天在新竹市玻璃工藝博物館登場，邀請來自日本78名玻璃藝術創作者與台灣20名玻璃藝術家聯展，共展出76件技法、風格多元的玻璃創作，玻璃變幻無窮的樣貌與型態令人驚艷，感受台日玻璃藝術家的創作能量與文化內涵，副市長沈慧虹邀大家把握機會來欣精采的玻璃藝術饗宴。
市府文化局指出，民國89年玻工館邀請日本國寶級玻璃工藝大師黑木國昭來台展出，開啟新竹市與日本玻璃工藝交流，至今滿20年，期間透過新竹市國際玻璃藝術節、台日熔合鑲嵌玻璃藝術文化交流展等活動，藝術交流頻繁熱絡，激發雙方創作能量，提升技藝及傳承。
這次展覽日本玻璃藝術家緒方修一邀集78名優秀的創作者提供56件多樣技法的玻璃藝術品展出，其中逾半首度來台展出，意義獨特的「Roses」作品，是由40名日本藝術家共同製作，每朵玫瑰都代表著夢想與希望，展現出鑲嵌玻璃在不同的藝術家手中呈現的多變樣貌。
緒方修一投入琉璃創作產業逾40年，練就純熟的藝術創作技巧及豐富的作品，參展作品「漩渦」是他觀賞藝術家莊蓮子作品後，獲得靈感的創作，運用複合媒材技法呈現漩渦般情狀，藉以表達台日友善交流的意象。
台灣方面則邀請到20名不同世代的玻璃創作者，除了新竹在地的玻璃藝術家，也有來自北、高及南投等地，從工藝之家手藝精湛的老師，到結合多媒材創新的青年藝術家，讓這次聯展呈現的創作更加多元、內涵深厚。
文化局指出，這次交流展聚集來自不同文化背景的創作能量與技法，呈現玻璃藝術多變的樣態，透過藝術家的靈感，創作融入了黃銅、琺瑯、漂流木等多樣媒材，即日起展至9月29日，歡迎大家來感受台日玻璃藝術文化交流的火花及藝術家獨有的創作魅力。詳情可上文化局網站https://culture.hccg.gov.tw查詢。
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