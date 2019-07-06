一期稻作割期 苗縣提醒勿燒稻草 出動無人機巡查

2019-07-06 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



每年7到8月是一期稻作收割時期，有鑑於傳統觀念及作業習慣，一期稻作與二期稻作間歇時期較短，農民為求方便及減少後續耕作的病蟲害問題，多數仍採用露天燃燒來處理稻草。苗縣環保局指出，此行為除影響居住環境的空氣品質及身體健康，所產生的煙霧也會使能見度降低，妨礙行車安全，環保局在一期稻作收割期間，將使用無人機輔助露天燃燒巡查，若查獲燃燒稻草行為，將依法開罰，可處1200元到10萬以下罰鍰。

苗縣環保局指出，焚燒稻草不僅會產生大量二氧化碳，加劇地球暖化，產生的煙霧（粒狀物）、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等汙染物質，會對人體的呼吸系統產生危害。且燃燒後造成的灰燼隨風飄散，也會汙染附近居民的居家環境。

若在高速公路等交通要道附近燃燒稻草，造成煙霧瀰漫，導致影響駕駛人視線，危害行車安全，甚至引發交通事故，希望農民不要為了自身方便，造成意外事件。

環保局指出，請農民朋友以掩埋堆肥、施用稻草腐化菌或再利用等方式代替燃燒稻草，以降低環境汙染，維護良好空氣品質。

苗縣環保局指出，農民切勿燃燒稻草，環保局將在本年度一期稻作收割期間使用無人機輔助露天燃燒巡查，若查獲燃燒稻草行為，依「空氣汙染防制法」規定，處1200元以上10萬元以下的罰鍰，若產生的濃煙引發交通事故而造成傷亡者，更須負上刑事責任。去年下半年因爲燃燒稻草遭開罰件數，就高達50多件。