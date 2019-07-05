影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



見過女王蜂產卵嗎？苗栗區農業改良場一連兩天的110周年場慶今天登場，這次活動以「蟲回自然、擁抱生態」為題，結合學術研究與親子同歡，會場展示改良場多項生物防治及農業研發成果，可見到蜂巢內活生生的運作情況，還有不同的新品種蠶寶寶亮相，與農友分享成果並帶大家一窺生態奧妙。

明天場慶以親子同歡為主，安排蠶繭文化創意競賽頒獎，表揚優異創作者，同時辦兒童繪畫賽、展館導覽，還有苗栗在地農特產、技轉合作廠商市集展售等，並結合生活化及生物防治應用等多場次DIY體驗，包括擂茶、自製害蟲性費洛蒙誘蟲盒、組合盆栽等，改良場歡迎民眾踴躍參觀體驗。

今天首日場慶活動安排「有益昆蟲在友善農耕之應用研討會」，邀此領域著名的專家、學者發表研究成果，苗栗改良場副場長吳登楨率先以「台灣有益昆蟲蠶蜂應用的回顧與展望」開場，場外除了有各項研究成果海報，還有生物天敵防治的各種昆蟲，都活生生的實體呈現。

研討會邀國立中興大學、農業試驗所、花蓮區農改場、畜試所新竹分所、農糧署北區分署等研究人員到場與談，提出友善農耕生物防治應用，包括平腹小蜂、跳小蜂、南方小黑花椿象、黑水虻等天敵有益昆蟲，還有友善胡麻栽培應用及作為養蜂蜜源效益評估，盼提供農友運用，擴大友善農耕面向。