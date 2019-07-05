國高中生參訪苗縣議會 好奇「問政都是大呼小叫嗎？」

2019-07-05 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣社會處舉辦暑期兒少培力計畫營，40多名國高中參與，營隊為期5天，今參訪苗栗縣議會，縣議會邀請5名議員，陳品安、宋國鼎、羅貴星、余文忠與徐功凡，分組跟學生們座談，分享議員工作，有學生好奇問議員「問政都是大呼小叫嗎？」議員陳品安說，每個議員的問政風格不同，但是不會打架啦。

苗縣社會處舉辦108年度兒少培力營，5天營隊安排讓兒少了解及確認自身權益與義務，今天課程最後一天，安排學員參訪苗栗縣議會，藉由實際走訪，與議員座談，讓學生們了解議事運作，對民主政策有更深的認識。

參與學生們今來到苗栗縣議會，先由議事組主任謝百傑替學生們說明議會議事規則運作，之後參訪議會，學生們看到議長位子，紛紛好奇坐在議長位置，拿起議事槌，拍照留念，也有學生們開心的跟議員們趁機合照。

40名學生們分成4組與5名議員們座談，無黨籍議員陳品安跟學生們互動熱絡，有學生好奇問她「議員問政會大呼小叫嗎？」陳品安說，大呼小叫一定是比較少，她身為律師，質詢方式會以法律角度提出建議。每個人的問政風格不同，也有議員方式比較直接，也有比較霸氣的，但是不會打架。

民進黨議員羅貴星分享從政以來心路歷程與議員工作內容，羅貴星也跟學生們分享，他擔任議員以來讓他難忘選民服務，幫新住民家庭孩子解數學題、關懷三年的西湖103歲阿婆，還有在一名阿公過世前最後一刻幫忙完成鑽石婚證書心願，講到這些故事，他一度哽咽。

時代力量議員宋國鼎分享他從政理念，他也勉勵學生，關心社會，企圖了解社會，有能力時，付出對社會關心，盡心讓社會變得更好。

國民黨議員余文忠、徐功凡也與學生們互動，學生提問活潑，有學生問余文忠以前有想過長大後會當議員嗎？余文忠說，從來沒有想過。也有學生問關於石虎、同婚等議題。