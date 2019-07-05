影／北橫探險節登場 限量10對結婚新人免費高空彈跳

2019-07-05 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



北橫探險節將於13日起一連2個周末在北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地登場，今年推出6大探奇冒險活動，往年很受好評的溯溪之旅及高空彈跳續辦，高空彈跳還特地提供10組免費名額供結婚新人挑戰，市府今天在府前廣場辦記者會，更特別出動一台大吊車，一對新人從45公尺高空吊籃一躍而下，掀起尖叫歡呼聲，為探險節起跑暖身。

北橫地區擁有山谷、溪流、瀑布、溫泉等自然人文特色，市府連續多年在暑期推出北橫探險節活動，廣邀民眾造訪北橫感受多元的探險旅遊魅力，今年在沿線景點規畫6大亮點活動。

市府觀旅局指出，部落很忙主題闖關在適合親子共遊的角板山舉行，邀請民眾挑戰套木馬、推酒杯、搗小米等特色遊戲，另於小烏來戲水區推出湧入前線，活動有水上闖關與水槍大戰，小烏來宇內溪舉行溯溪之旅，帶領民眾體驗垂降、上溯、峽谷漂流等技巧，拉拉山巴陵橋則舉辦高空彈跳，參與者從37公尺高橋面跳下，是每年盛夏北橫極限運動的冒險首選。

今年也精心推出雙人冒險婚紗照高空彈跳體驗，只要1月至8月完成結婚登記的新人，都有資格參加，限量10組免費，觀旅局一早出動吊車安排2名年輕男女穿上婚紗挑戰，直呼刺激。

小小跑酷營與秘境探索為今年新增，在角板山園區登場的小小跑酷營請來專業教練指導跑酷基本動作，北橫嗄拉賀溫泉則舉行秘境探索之旅，將帶民眾前往全台唯一的嘎拉賀溫泉瀑布，一探大自然的鬼斧神工，市府指出六大亮點活動已經開放報名，場次有限額滿為止。