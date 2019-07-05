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長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

影／北橫探險節登場 限量10對結婚新人免費高空彈跳

2019-07-05 21:30聯合報 記者張裕珍╱即時報導

北橫探險節將於13日起一連2個周末在北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地登場，今年推出6大探奇冒險活動，往年很受好評的溯溪之旅及高空彈跳續辦，高空彈跳還特地提供10組免費名額供結婚新人挑戰，市府今天在府前廣場辦記者會，更特別出動一台大吊車，一對新人從45公尺高空吊籃一躍而下，掀起尖叫歡呼聲，為探險節起跑暖身。

北橫地區擁有山谷、溪流、瀑布、溫泉等自然人文特色，市府連續多年在暑期推出北橫探險節活動，廣邀民眾造訪北橫感受多元的探險旅遊魅力，今年在沿線景點規畫6大亮點活動。

市府觀旅局指出，部落很忙主題闖關在適合親子共遊的角板山舉行，邀請民眾挑戰套木馬、推酒杯、搗小米等特色遊戲，另於小烏來戲水區推出湧入前線，活動有水上闖關與水槍大戰，小烏來宇內溪舉行溯溪之旅，帶領民眾體驗垂降、上溯、峽谷漂流等技巧，拉拉山巴陵橋則舉辦高空彈跳，參與者從37公尺高橋面跳下，是每年盛夏北橫極限運動的冒險首選。

今年也精心推出雙人冒險婚紗照高空彈跳體驗，只要1月至8月完成結婚登記的新人，都有資格參加，限量10組免費，觀旅局一早出動吊車安排2名年輕男女穿上婚紗挑戰，直呼刺激。

小小跑酷營與秘境探索為今年新增，在角板山園區登場的小小跑酷營請來專業教練指導跑酷基本動作，北橫嗄拉賀溫泉則舉行秘境探索之旅，將帶民眾前往全台唯一的嘎拉賀溫泉瀑布，一探大自然的鬼斧神工，市府指出六大亮點活動已經開放報名，場次有限額滿為止。

鄭文燦今天也搶先體驗部落很忙的套木馬、推酒杯等闖關遊戲，還看新人在市府前挑戰高空彈跳，他說，參加北橫探險節不僅可挑戰自我，只要報名體驗溯溪之旅與高空彈跳者，有機會抽中港澳雙人機票與在地體驗行程，今年活動也結合10家北橫民宿、旅館業者共推暑期住宿優惠方案，歡迎所有參與北橫探險節的民眾留宿北橫，深度探索北橫美麗的自然景緻。

北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點登場，高空彈跳是亮點活動之一，今...
北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點登場，高空彈跳是亮點活動之一，今年提供10組免費名額，讓甫結婚登記的新人也能來場冒險挑戰，今天在市府前廣場安排吊車讓新人搶先試跳。記者張裕珍／攝影
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北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點登場，高空彈跳是亮點活動之一，今...
北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點登場，高空彈跳是亮點活動之一，今年提供10組免費名額，讓甫結婚登記的新人也能來場冒險挑戰，今天在市府前廣場安排吊車讓新人搶先試跳。記者張裕珍／攝影
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北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫...
北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地登場，今年有6大亮點活動，市府今辦宣傳活動。記者張裕珍／攝影
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北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地登場，高空彈跳是亮點活動之一，今年提供10組免費名額，讓甫結婚登記的新人也能來場冒險挑戰。記者張裕珍／攝影
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北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點登場，高空彈跳是亮點活動之一，今...
北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點登場，高空彈跳是亮點活動之一，今年提供10組免費名額，讓甫結婚登記的新人能來場冒險挑戰，今天在市府前廣場安排吊車讓新人搶先試跳，市長鄭文燦（左三）也鼓勵大家來挑戰。記者張裕珍／攝影
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北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫...
北橫探險節將於13日起一連2個周末於北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地登場，今年有6大亮點活動，市府今辦宣傳活動，讓市長鄭文燦搶先體驗套圈圈等闖關活動。記者張裕珍／攝影
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