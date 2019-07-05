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桃園廉政電影節徵件開跑 總獎金達20.5萬元

2019-07-05 21:26聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府與法務部廉政署攜手推廣校園誠信與品格教育，並深化青年學子正確廉政知能品...
桃園市政府與法務部廉政署攜手推廣校園誠信與品格教育，並深化青年學子正確廉政知能品德及文化素養，合推「108年桃園廉政電影節」於今天起至9月25日開放徵稿，總獎金達20.5萬元。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府與法務部廉政署攜手推廣校園誠信與品格教育，並深化青年學子正確廉政知能品德及文化素養，合推「108年桃園廉政電影節」於今天起至9月25日開放徵稿，總獎金達20.5萬元，希望藉由學生創意發想及活潑的拍攝手法，將誠實、信用、公平、正義及廉潔等價值融入微電影創作中，只要在9月10日前完成繳件，有機會抽中平板電腦、Switch等早鳥禮。

108年桃園廉政電影節開鏡記者會今天下午在市府綜合會議廳舉行，副市長李憲明、法務部廉政署副署長陳榮周、桃園地方法院院長邱瑞祥、桃園地檢署檢察長郭文東、市府政風處長鄧雅文等人都出席，一同揭開小金人序幕，宣布即日起廉政電影節微電影徵件正式起跑。

李憲明說，廉潔是現代化國家的一環，而市府政風處與法務部廉政署為推廣校園誠信與品格教育，自前年起跳脫傳統廉政宣導作法，改以微電影徵稿形式來提倡誠信廉潔，並將宣導對象延伸至高中職校園，去年度也擴大活動徵稿地區，鼓勵竹竹苗等鄰近縣市學生也能參加。

李說，當前網紅盛行，人人皆有機會成為名導演或明星，政風處以推動微電影的方式，不僅鼓勵青年學子思考如何拍攝電影，更在潛移默化的過程中，將正確的品格結合在生活當中，也期盼學生發揮創意，透過在鏡頭下的家庭生活、校園故事、城鄉新聞、社會脈絡等簡單紀要，拍出包含廉政價值意象的微電影，並能感染校園中的每位學生，讓社會更為良善。

陳榮周表示，政府有義務提醒國家未來的主人翁注重其品德教育及反貪觀念的重要性，且高中生正處於價值觀形塑的關鍵期，如及時給予正確品格培育，定能使讓國家發展更好、更進步。為鞏固青年學子的健康與品格，與市府攜手合作透過多元宣導方式，希望將「誠實、信用、公平、正義、廉潔」等普世價值也能在校園傳播開來，深入各級學校，打造廉潔校園。

市府指出，為吸引各校學生參與今年度廉政電影節盛事，祭出高達20萬5千元總獎金，若提前在9月10日繳件完成者更有機會抽中早鳥禮，獎品有Apple平板電腦、Switch及AirPods，個人參賽或是組隊闖關均可，詳情可上活動官網

108年桃園廉政電影節開鏡記者會今天下午在市府綜合會議廳舉行，副市長李憲明、法務...
108年桃園廉政電影節開鏡記者會今天下午在市府綜合會議廳舉行，副市長李憲明、法務部廉政署副署長陳榮周、桃園地方法院院長邱瑞祥、桃園地檢署檢察長郭文東、市府政風處長鄧雅文等人都出席，一同揭開小金人序幕，宣布即日起廉政電影節微電影徵件正式起跑。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府與法務部廉政署攜手推廣校園誠信與品格教育，並深化青年學子正確廉政知能品...
桃園市政府與法務部廉政署攜手推廣校園誠信與品格教育，並深化青年學子正確廉政知能品德及文化素養，合推「108年桃園廉政電影節」於今天起至9月25日開放徵稿，總獎金達20.5萬元。記者張裕珍／攝影
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108年桃園廉政電影節開鏡記者會今天下午在市府綜合會議廳舉行，副市長李憲明、法務部廉政署副署長陳榮周、桃園地方法院院長邱瑞祥、桃園地檢署檢察長郭文東、市府政風處長鄧雅文等人都出席，一同揭開小金人序幕，宣布即日起廉政電影節微電影徵件正式起跑。記者張裕珍／攝影
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