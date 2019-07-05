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25桶化學廢液棄竹縣農場 環局已緊急應變善後

2019-07-05 15:45中央社 新竹縣5日電

新竹縣議員鄭昱芸今天表示，芎林鄉金雞蛋休閒農場被堆置25桶化學廢液桶且有滲出等情形，通報新竹縣環保局至今未清除。環局指出，已啟動緊急應變，盡速協助清除。

新竹縣環保局代理局長羅仕臣指出，昨天已向環保署提送緊急移除計畫書，爭取緊急移除費用；初步先進行化學廢液桶集中管理、隔離等防制作業，避免造成二次污染。

鄭昱芸表示，金雞蛋休閒農場已歇業，農場去年被堆置25桶化學廢液，今年4月雨勢來襲，發現化學廢液桶有滲出情形，農場下方池塘的池水變成黑色，還浮有一層油污，現場更瀰漫一股濃濃刺鼻味，通報環保局處理。

鄭昱芸說，當地居民多取用溪水等，最近接連下雨，居民擔心經雨水沖刷後，化學廢液會流入溪流內，恐影響居民用水安全問題。

羅仕臣表示，環保局在今年4月29日接獲民眾通報後，前往現場稽查，發現池塘出現黑色不明物質並散發化學氣味；往山頂方向發現，農場倉庫內堆放10個貝克桶空桶及15桶廢液桶。

羅仕臣說，近期經常下雨，為防堵廢棄物污染擴大，啟動緊急應變措施，執行初步防制作業，並盡速釐清相關責任，以進行清除廢棄物。後續廢棄物清除、處理部分，將由行為人及有過失的土地所有人進行清除。

目前追查的進度，警方以偵查不公開為由，不願透露相關案情。

新竹廢棄物
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