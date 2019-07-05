狂！桃園爸媽當「孝子孝女」 2晚睡帳篷搶報名進私幼

2019-07-05 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市桃園區一間私立幼兒園明天開放報名入學，數十名爸媽、祖父母從昨天早上就在幼兒園外搭帳篷排隊，至少40個帳篷架在大馬路旁，格外引人注目。記者張裕珍／翻攝 分享 facebook 桃園市桃園區一間私立幼兒園明天開放報名入學，數十名爸媽、祖父母從昨天早上就在幼兒園外搭帳篷漏夜排隊，要排到明天早上，至少40個帳篷架在大馬路旁，格外引人注目，不少民眾看了好奇，以為是在排買演唱會門票？排隊家長說，認同園方教育理念，雖然排隊辛苦，但相信是值得的，也有阿公為了孫子的教育發展，說在外面睡2晚也值得。

據悉，這間私立幼兒園創辦40多年，以實施蒙特梭利教學為主，園方在官方網站上寫下，園方教育重視孩子品格教育與適性發展，培育自主性學習及自我探究的能力，園方辦學理念與成效很受家長好評，不少家長口耳相傳，爭相想把孩子送進來，已經好幾年都現排隊人潮。

從昨天一早開始，幼兒園就陸續出現排隊人潮，家長們自備帳篷、板凳準備要在人行道上「睡兩晚」，白天時間多只能滑手機、聊天打發時間，一名媽媽說，排隊確實辛苦，還要被不少路人看，但為了小孩子教育，培養孩子獨立性格，且私幼時間較能配合家長上班時間，所以才來報名，由於昨晚孩子發燒，自己為了照顧孩子，只好請朋友來幫忙排隊。

一名老翁也在帳篷內排隊多時，準備幫愛孫報名，他說，很認同幼兒園教育理念，重視孩子自我學習也灌輸孩子愛的精神，他對公共幼兒園不是很了解，因此選擇有口碑的私立幼兒園，雖然排隊辛苦，但付出是值得的。