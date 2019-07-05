鱷魚蚊香藏身竹市香山 養蟑螂蚊子實驗室首次公開

2019-07-05 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長林智堅參觀實驗室。圖／新竹市府提供 分享 facebook 新竹市長林智堅產業之旅參訪創立於竹市的中台興化學工業，製作的正是家喻戶曉的鱷魚牌電蚊香，近期更與年輕新創品牌合作，推出文青簡約風的隨身防蚊卡、除蟑除蚊噴霧，公司第2代董事長盧國棟帶領下，林智堅與市政團隊也一窺養殖滿滿蟑螂蚊子的實驗室，一揭鱷魚牌打造流傳一甲子招牌電蚊香的神秘面紗。

中台興化學工業創立於民國46年，知名的鱷魚牌蚊香、必安住系列產品由創辦人盧文枝建立，早期生活環境衛生條件不佳，民眾多燒草防蚊，有火災風險效果也有限，盧文枝全心投入研發環境衛生用藥，推出蚊香與殺蟲劑，蚊子傳遞的日本腦炎有了新防治方法，也讓台灣生活品質大幅提升。

中台興化學工業現由2、3代經營，董事長盧國棟接手父親盧文枝產業，從小跟白手起家的父親到處推廣蚊香等產品，示範對著噴殺蟲劑殺蚊，他也分享鱷魚牌命名由來，因民眾普遍對鱷魚都有兇猛的印象，因此利用鱷魚來代表「除蟲必死」的品牌形象，他展示當年父親研發的第一代噴霧除蚊劑，以peace為諧音的「必死」殺蟲劑，是全台少數僅存的早期產品。

在2、3代團隊努力下，中台興除了噴霧式產品開發製成，今年推出復刻版的古早味的「花之鄉花露水」，以不再生產的明星花露水的成分重製，讓習慣花露水的民眾還是可以購得這罐「古早味」。

團隊也與UNIPAPA設計新創團隊合作，打造外觀新潮的除蟑、除蚊噴霧及防蚊卡、補蟑盒等產品，透過重新包裝，讓鱷魚牌流傳一甲子的傳統配方，一躍而成受年輕人注目的新創產品。

盧國棟說，與文創品牌設計公司聯名，推出簡潔、黑白配色具時尚感的防蚊系列產品，期盼將消費者年齡層往下降、品牌年輕化，吸引更多年輕人目光，重新推出花露水產品，盼能透過多且廣的產品線，持續擴大品牌影響力。

盧國棟帶領林智堅等人一窺未曾公開的昆蟲養殖及研究室，飼養不同品種蚊子與蟑螂，模擬台灣氣候環境與濕度，投藥觀察昆蟲是否產生抗藥性用以實測產品藥效，以便隨時調整配方，總經理特助林燦蓉強調，消費者有任何問題，都會將產品檢驗報告如實告知，讓消費者安心使用。

林智堅也走訪擁有50年歷史的1廠廠房參觀蚊香產品包裝、工廠與倉儲管理，探究蚊香生產及包裝流程，建築雖已超過50年卻維護的井然有序，也參觀1977年啟用的2廠廠房的噴霧式產品生產線，自動化填充裝罐展現高效率現代化製程。

盧國棟說，為符合時下重視的環保意識，除蟲產品都以環境保護優先，以超過環保署檢驗標準檢測研發，因此研發有效消滅害蟲又不傷害環境的產品，中台興化工開發生產的產品就高達100多種。