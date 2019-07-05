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鱷魚蚊香藏身竹市香山 養蟑螂蚊子實驗室首次公開

2019-07-05 12:02聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市長林智堅參觀實驗室。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅參觀實驗室。圖／新竹市府提供
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新竹市長林智堅產業之旅參訪創立於竹市的中台興化學工業，製作的正是家喻戶曉的鱷魚牌電蚊香，近期更與年輕新創品牌合作，推出文青簡約風的隨身防蚊卡、除蟑除蚊噴霧，公司第2代董事長盧國棟帶領下，林智堅與市政團隊也一窺養殖滿滿蟑螂蚊子的實驗室，一揭鱷魚牌打造流傳一甲子招牌電蚊香的神秘面紗。

中台興化學工業創立於民國46年，知名的鱷魚牌蚊香、必安住系列產品由創辦人盧文枝建立，早期生活環境衛生條件不佳，民眾多燒草防蚊，有火災風險效果也有限，盧文枝全心投入研發環境衛生用藥，推出蚊香與殺蟲劑，蚊子傳遞的日本腦炎有了新防治方法，也讓台灣生活品質大幅提升。

中台興化學工業現由2、3代經營，董事長盧國棟接手父親盧文枝產業，從小跟白手起家的父親到處推廣蚊香等產品，示範對著噴殺蟲劑殺蚊，他也分享鱷魚牌命名由來，因民眾普遍對鱷魚都有兇猛的印象，因此利用鱷魚來代表「除蟲必死」的品牌形象，他展示當年父親研發的第一代噴霧除蚊劑，以peace為諧音的「必死」殺蟲劑，是全台少數僅存的早期產品。

在2、3代團隊努力下，中台興除了噴霧式產品開發製成，今年推出復刻版的古早味的「花之鄉花露水」，以不再生產的明星花露水的成分重製，讓習慣花露水的民眾還是可以購得這罐「古早味」。

團隊也與UNIPAPA設計新創團隊合作，打造外觀新潮的除蟑、除蚊噴霧及防蚊卡、補蟑盒等產品，透過重新包裝，讓鱷魚牌流傳一甲子的傳統配方，一躍而成受年輕人注目的新創產品。

盧國棟說，與文創品牌設計公司聯名，推出簡潔、黑白配色具時尚感的防蚊系列產品，期盼將消費者年齡層往下降、品牌年輕化，吸引更多年輕人目光，重新推出花露水產品，盼能透過多且廣的產品線，持續擴大品牌影響力。

盧國棟帶領林智堅等人一窺未曾公開的昆蟲養殖及研究室，飼養不同品種蚊子與蟑螂，模擬台灣氣候環境與濕度，投藥觀察昆蟲是否產生抗藥性用以實測產品藥效，以便隨時調整配方，總經理特助林燦蓉強調，消費者有任何問題，都會將產品檢驗報告如實告知，讓消費者安心使用。

林智堅也走訪擁有50年歷史的1廠廠房參觀蚊香產品包裝、工廠與倉儲管理，探究蚊香生產及包裝流程，建築雖已超過50年卻維護的井然有序，也參觀1977年啟用的2廠廠房的噴霧式產品生產線，自動化填充裝罐展現高效率現代化製程。

盧國棟說，為符合時下重視的環保意識，除蟲產品都以環境保護優先，以超過環保署檢驗標準檢測研發，因此研發有效消滅害蟲又不傷害環境的產品，中台興化工開發生產的產品就高達100多種。

林智堅說，鱷魚牌蚊香家喻戶曉，中台興化學工業在竹市走過一甲子，老字號是城市最珍貴的資產，他力邀盧國棟參與明年新竹市主辦的台灣設計展，透過創新、實用具設計感的新產品包裝與市府合作，讓更多人知道改善台灣環境衛生的一大功臣鱷魚牌產品就源自新竹市。

中台興化學工業的昆蟲實驗室。圖／新竹市府提供
中台興化學工業的昆蟲實驗室。圖／新竹市府提供
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第1代噴試除蟲用具。圖／新竹市府提供
第1代噴試除蟲用具。圖／新竹市府提供
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中台興化學工業董事長盧國棟向新竹市長林智堅介紹最新產品及綠色玻璃瓶的第1代「必死...
中台興化學工業董事長盧國棟向新竹市長林智堅介紹最新產品及綠色玻璃瓶的第1代「必死」除蟲劑。圖／新竹市府提供
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必安住殺蟲劑的生產線。圖／新竹市府提供
必安住殺蟲劑的生產線。圖／新竹市府提供
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鱷魚林智堅
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