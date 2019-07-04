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桃園-兒童新樂園暑假專車 明上路

2019-07-04 23:40聯合報 記者張裕珍／桃園報導

「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車沿途停靠7個站。圖／桃園市交通局提供
「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車沿途停靠7個站。圖／桃園市交通局提供
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迎接暑假，桃園市政府今年再協調台北與桃園客運，明天起至9月1日安排9023繞駛台北市兒童新樂園，從桃園中正藝文特區發車，車程1小時就可抵達，交通局指出，此趟專車每天來回10班次，為暑期限定，全票50元、半票25元，歡迎親子搭乘。

桃園市去年暑假首度開辦9023繞駛台北市兒童新樂園，獲得家長熱烈回響，假日搭車人潮不少。市府交通局指出，在立委鄭寶清協商下，台北客運及桃園客運決定比照去年，明天起提供「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車路線服務，9月1日為止。

「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車每天來回共10班次。圖／桃園市交通局提...
「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車每天來回共10班次。圖／桃園市交通局提供
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交通局指出，專車路線從桃園中正藝文特區發車，沿途共設7個站點，行經中正路、莊敬路、經國路途經國道1號至台北市兒童新樂園，並配合樂園營運時間，桃園端每天早上8點至中午12點整點發車，台北端則是下午13點至17點的每個整點發車返程，一天來回10班次。

「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車停靠7站分別為中正藝文特區、同德11街及尊爵飯店、經國轉運站、圓山轉運站、圓山皇宮大廈、兒童新樂園，若從中正藝文特區、同德11街及尊爵飯店等站位上車全票50元、半票25元，經國轉運站上車票價45元、半票23元。

兒童新樂園藝文特區北市

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