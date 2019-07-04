石門水庫新藍色公路 遊艇載你到新溪口吊橋

2019-07-04 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



全台最長的懸索橋新溪口吊橋去年啟用，但吊橋只許單向通行，遊客須走漫長山路，並搭接駁車才能返程，來回至少3小時，老人家體力吃不消，遊客興致也大打折扣，復興區公所從善如流，6月起開放新溪口吊橋雙向通行，市府觀旅局新推「石門水庫藍色水路」遊程，暑假有套裝遊程優惠價，廣邀遊客搭遊艇走水路，飽覽湖光山色，就能輕鬆直達新溪口吊橋。

新溪口吊橋是復興新觀光亮點，但遊客原先得從角板山公園停車、購票，接著沿850公尺長步道抵達吊橋口，走完303公尺吊橋後不得走回頭路，再走1.3公里路程前往接駁點搭車，沿途可走訪羅浮與溪口部落，最後搭車返回原點，由於路程艱辛，還出現白牌車商機搶載客。

市府觀光旅遊局指出，新溪口吊橋可雙向通行後，恰好今年雨水豐沛，水位超過240公尺，遊客可從大壩或阿姆坪碼頭搭遊艇，途經水路抵達吊橋口，因應暑假到來，市府與客運、遊艇業者與復興區公所合推「石門水庫藍色公路」套裝行程，暑期假日限定推出，內含台灣好行石門水庫線一日券、大壩遊艇來回船票加上新溪口吊橋門票，優惠價為455元。

「不用擔心塞車，坐船就能抵達新溪口吊橋！」局長楊勝評今也體驗這趟新遊程，感受藍色公路的湖光山色，約半小時航程就能從阿姆坪碼頭抵達新溪口吊橋，他說，以前走訪吊橋得歷經台7線塞車，還得徒步加上接駁往返，對體力來說是一大負擔，全新遊程更友善輕鬆。

遊艇行程還能帶遊客登上阿姆坪碼頭對岸的枕頭山「薑母島」，薑母島上住戶僅5戶，出入全靠舢舨，市府去年在島邊新打造長250公尺的環湖步道，傍晚賞夕陽景致一絕，薑母島保留原始面貌，有許願池、許願橋與百年土地公廟等景點，有趣的是，還有一輛轎車是早在20年前因水庫乾涸從對岸開過來的車輛，未料水位升高，轎車再也回不去，車主還曾夢想有天能開回去，固定開10公尺「暖車」，但車子越放越舊，索性不開了，成為島上另類景點。