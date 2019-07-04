3D列印牙齒、花生像粒腺體 國衛院為生醫遠景「育種」

2019-07-04 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「細胞內的粒腺體長得像什麼？」國家衛生研究院與苗栗縣立大同高中合辦的夏令科學營上午登場，安排多項科普講座及實驗室課程，引導學員進一步認識生命科學與生物醫學的奧秘，手作課程中的「細胞烘焙坊」，讓大家利用不同食材的形狀，排列出細胞構造，像帶殼花生就酷似粒腺體，生動有趣的體驗方式讓學員興致勃勃。

大同高中位於竹南科學園區旁，也是國衛院的「鄰居」，國衛院今年與大同高中合辦一連兩天的暑期科學營，並與校方簽定生物科學合作計畫，提供醫學主題小論文、科展學術諮詢指導等，盼啟發學生對生物醫學領域的認識與好奇心，為國內生醫發展的未來培養「種子」。

科學營上午登場，國衛院院長梁賡義、大同高中校長何高志簽定合作計畫，今年科學營共20名學生參與，課程豐富，結合科普講座及實作，從基礎的細胞結構談起，延伸到時下熱門的癌症醫療新趨勢「細胞免疫療法」，還帶學員認識目前蔚為風潮的3D列印，現場列印牙齒及多種立體構造，一窺日後列印技術在生醫上的應用價值。

「細胞烘焙坊」實作讓學員用各種食材，排列出不同細胞的內部構造，包括粒腺體、核醣體、中心體、內質網、高基氏體等，選用的各種食材及零食，像葡萄乾、脆笛酥、花生都與一些細胞結構形狀類似，學生試著在吐司麵包上排列，拉近了生活與科學的距離。

「達文西解碼」讓學員了解核苷酸如何排出對應的氨基酸序列；並介紹呈現誘導多能性幹細胞（iPS細胞）如何分化為顫動心肌細胞，另外也將原本看似深奧難懂的細菌、病毒等相關知識，化為輕鬆有趣的桌遊，讓學員藉「闖關」過程，達到科普學習效果。