全國首座藻礁生態教室桃園開幕 海岸生態解說員成軍

2019-07-04 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市「藻礁生態環境教室」今天開幕，市長鄭文燦到場為30名海岸生態解說員授證，藻礁生態環境教室在新屋區，也是全國第一座藻礁生態教室，透過解說員增進民眾對藻礁生態的認識，強化保育海洋資源的概念。

鄭文燦並指出，2019桃園農業博覽會預定9月28日開幕，並研議於明年轉型成為環教基地，打造成為舉辦露營、演唱會或展覽等戶外活動的優質場所。此外，新屋人口即將突破5萬人，市府會持續辦理新屋區各項建設與活動，提升新屋各方面的生活品質，打造新屋成為一個宜居、宜業的綠色鄉鎮。

鄭文燦表示，藻礁生態環境教室原本是永興垃圾掩埋場，民國95年封閉未再使用，市府去年編列總經費約1500萬元闢建藻礁生態環境教室，今年6月起招募培訓海岸生態解說員首批錄取30人，教室開幕解說員也正式成軍。

鄭文燦說，桃園重視藻礁保育包括在永興垃圾掩埋場舊址設立藻礁生態環境教室，透過實物觀察、感官體驗、多媒體互動等方式推動藻礁生態教育，另外時設置全國首創海岸環境監測科技中心，預計於今年8月啟用，可針對海岸環境進行長期調查分析，提供海岸管理決策參考。

海管處表示，海岸環境監測科技中心在埔心溪出海口也設置首座水質連續自動監測設施，同樣定於8月完工運作，海洋大學也還規畫在桃園科技工業區設立觀音校區，並設置海洋環境暨藻礁中心，增進大家對於海洋資源保育的認識。

鄭文燦表示，桃園沿海有許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等四大生態亮點，其中觀新藻礁約18.4公里長，市府已依據野生動物保育法劃定觀新藻礁生態系野生動物保護區，並推動工業區污染管制、成立海岸巡護隊，復育藻礁、提升藻礁生態豐富度。

他進一步指出，過去在生態調查方面僅針對觀新段作調查，升格後，市府委託中央大學就大潭段進行調查，雖未達設置保護區結論，市府仍以最大程度保育為目標，盡力保護珍貴自然地景。

鄭文燦也預告市府今年12月會劃定「草漯沙丘地質公園」，成為生態教育及文化景點，而石滬是客家代代相傳的重要捕魚技術，目前僅剩新屋跟澎湖尚存，市府也辦理一支釣、牽罟等體驗，讓大家更瞭解客家漁業文化。

鄭文燦指出，2019桃園農業博覽會預定9月28日開幕，並研議於明年轉型成為環教基地，打造成為舉辦露營、演唱會或展覽等戶外活動的優質場所。此外，新屋人口即將突破5萬人，市府會持續辦理新屋區各項建設與活動，提升新屋各方面的生活品質，打造新屋成為一個宜居、宜業的綠色鄉鎮。