美翻了！獨立書店「或者」竹市擴店 工藝櫥窗將開幕

2019-07-04 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



曾被網友譽為竹北最美書店的「或者」書店，預計7月7日下午2點半在新竹舊城區開幕新據點「工藝櫥窗」，設定主題包含工藝選品、展覽與食飲體驗，聚集將近30個國內外青年工藝家和品牌展出；同步策畫「大地色票計畫」開幕特展，採集新竹的土，手捏後燒製成陶片創作計畫。並設置工藝體驗食飲空間，提供在地民眾一處全部以工藝品來飲咖茶的歇心之地。全棟四層樓的工藝櫥窗，也預計將成為新竹舊城區的觀光新亮點。

鴻梅文創董事長陳添順表示，或者工藝櫥窗以「手日」為開幕主題，就是要傳達工藝日日累積的感動與精神，尤其尋找符合現代生活「正在被創造中的工藝」，是或者選品的依據，因為透過推薦符合現代生活思維所創作的工藝品，才能真正讓工藝走入生活，也建立支持工藝家等文化生產者能持續創作的價值系統，這是鴻梅經營「或者」品牌的初心。

「或者工藝櫥窗」開幕首波展出的工藝品主要是生活道具，包含杯、碗、盤、茶具、酒器、咖啡器具、水壺、果盒、樂器、花器、壁飾、首飾與服飾類等；材質則分陶、玻璃、金工、漆器、木作、織品等，陶工藝包含劉小評、邱建清、許菊老師與新世代陶事、張仲禹、佐京、吳嘉倍、吳偉丞作品。

玻璃工藝展出包含新竹在地工藝家黃瓊儀、劉錫蓮、丁右尉，以及日本廣田硝子、山田硝子、WIRED BEANS等作品。金工藝則以日本鑄心工坊及台灣新生代闕承慧、本芯、鏨工房、Woo Collective、能作為主，另外潘子村則以特殊染色技術製作成碟鼓樂器，讓金工藝以多元面向走入生活之中。

漆工藝則以島嶼漆及光山行為主；木作包含間作、阿飛；織品則邀請陳穎亭的鐵鏽物件，帶來植物染的圍巾提包與服飾。複合媒材則有榮獲德國iF 設計金獎的產品設計bi.du.haev 和日本貴婦百貨最愛的宇野刷毛。