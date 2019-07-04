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客家方口獅、流民拳 桃園客家知識學苑都有教

2019-07-04 17:29聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2019桃園市客家知識學苑今天在新勢公園，以客家張口獅及流民拳表演，舉行「共下來上客」文化推廣課程開學典禮。今年特別開設客家流民拳教學、客家方口獅製作、創意木工班桐花桌燈製作、說唱藝術教學、流行詞曲創作發想等課程，除自備材料費外，大部分課程均免費。

桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會，利用暑假期間舉辦的客家知識學苑邁向第5年，今天開學禮由客家舞獅課程講師劉文珍，率學生帶來精彩舞獅打頭陣，介紹新增的客家張口獅製作及客家流民拳課程，邀與會貴賓一同上台，將「共下來上客」大門開啟，宣布客家文化推廣課程、名人講座、青年共識營等3大系列課程正式開課。

桃園市府客家事務局長，同時也是桃園市客家文化基金會執行長何明光表示，今年客家知識學苑課程中的文化推廣課程，除部分課程需支付材料費，其餘皆為免費參加。希望透過客家學習平台，提供民眾更多優質課程，真正落實客家走入生活，代代傳承及創新，讓客家文化成為桃園亮點。

文化推廣課程，分飲食文化、傳統技藝、藝文美學及日常創意等4大類別16門課程，今年特別開設客家流民拳教學、客家方口獅製作、創意木工班桐花桌燈製作、說唱藝術教學、流行詞曲創作發想等課程，適合親子共學同樂。

名人講座部分，安排小鍾、溫昇豪、郎祖筠、徐薇、湯昇榮等5名客籍名人，分別針對其創作經驗、人生故事、專業領域成就或時下流行相關議題，進行5場系列講座。

知識學苑今年也首次推出青年共識營，將帶領青年探索桃園客家文化圈的特色人事地物，實地探訪及在地交流，例如，李騰芳古宅、菱潭街興創基地等。培養年輕人對客家文化認同，藉由跨領域整合教學，探索、考查及學習運用，將客家文化底蘊做創新活化，用自己的方式說出桃園客家品牌故事，成為桃客帶路人。

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桃園市客家知識學苑開學典禮，由平鎮客家舞獅劉文珍師傅，帶領平鎮國中學生演出客家舞獅團揭開序幕。圖／桃園市客家文化局提供
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2019桃園市客家知識學苑，包含16門客家文化推廣課程、5場名人講座開學典禮。由何明光執行長與貴賓，共同開啟學校大門。圖／桃園市客家文化局提供
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桃園市客家知識學苑開學典禮，劉文珍師傅現場教學客家流民拳。圖／桃園市客家文化局提供
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