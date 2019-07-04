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患先天糖尿病 母癌症驟逝 竹縣國三生獲總統教育獎

2019-07-04 17:14聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣關西石光國中學生嚴加達，在小學六年級時，突然暈倒於廁所，緊急送醫後發現，他先天罹患糖尿病，他的母親獨自扶養他，為了籌措醫藥費，日夜顛倒上班，未料卻罹患大腸癌三期，一年內，便撒手人寰離開。

嚴加達面對失親痛苦、自身身體的病痛，卻不輕易向命運低頭，持續努力、奮發向上，今年作為新竹縣代表，從300人脫穎而出，榮獲教育部所舉辦的「總統教育—奮發向上獎」及一萬元獎助金。

「在天堂的媽媽知道，會跟他一樣很驚訝得獎！」嚴加達說，他很驚訝會榮獲這個獎，感謝外公、外婆、阿姨等家人、朋友給他有力量向前走，特別是老師像母親一樣叮嚀、關懷他，常問他有沒有需要糖，避免有血糖低的狀況。

他說，這段時間自己學習更懂得珍惜己身，以及接受「糖尿病好友」一輩子相伴。他國中畢業後，因為喜歡「動手做」及西餐的精緻擺盤，選擇了東泰高中的餐飲系，希望為相同得到糖尿病的人做出美味料理。

輔導室主任張凱雯表示，學生嚴加達經歷過命運重重困難，被迫「提早長大」每天都得打四次胰島素針、控制飲食，穩定血糖，卻從不怨天尤人，抱著一顆樂天的心，常常主動幫忙關心老師、同學，用正向的力量鼓勵旁人，積極向上，還在今年「技藝競賽中」中榮獲佳作。

她猶記得嚴加達的媽媽骨瘦如柴，曾帶著鳳梨酥，委託她多多照顧加達的回憶，未來希望他健康好好的，媽媽也才能放心。

石光國中校長張君豪表示，嚴加達的故事，盼能成為同儕楷模並為社會帶來正面能量。在畢業後，各自找到自己的方向，選擇最適合的高中職，追尋自己的夢想，打造屬於自己的一片天空。

新竹縣關西石光國中學生嚴加達，面對失親痛苦、自身身體的病痛，卻不輕易向命運低頭，...
新竹縣關西石光國中學生嚴加達，面對失親痛苦、自身身體的病痛，卻不輕易向命運低頭，持續努力、奮發向上。圖／縣府提供
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嚴加達努力向上，獲得全校師生的讚賞。圖／縣府提供
嚴加達努力向上，獲得全校師生的讚賞。圖／縣府提供
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媽媽糖尿病新竹

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