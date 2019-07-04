影／唐豐藝術中心公益畫展 助養植物人改善消防設備

2019-07-04 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



位在苗栗市的唐豐藝術中心，透過義賣展覽為創世基金會苗栗分院募資消防安全設備升級經費等，義賣展覽作品來自台灣及南北半球四大洲藝術家，苗栗縣長鄧桂菊出席畫展，當場購買一幅烏干達藝術家Emma的畫作，行動響應公益。創世基金會苗栗分院安養55名植物人，為了提升消防安全設備，達到「就地避難」，需提升相關經費350萬，義賣展覽即日起到7月28日。

義賣展覽由苗栗山城扶輪社、唐豐藝術中心共同主辦，唐豐藝術中心總監林怡君來自苗栗縣，藝術中心在2014年在苗栗市設置，希望在苗栗縣推廣藝術、客家文化。

林怡君說，「藝術是最能打動人心的語言」，也結合2019-2020 扶輪年度主題「扶輪連結世界」，展出來自台灣、日本、香港、韓國、波蘭、法國、秘魯與烏干達，18名藝術家的作品，展覽內容涵蓋自然風景、人文、動物等，由各國藝術家用不同媒材及各自獨特創作手法呈現。

開幕茶會林怡君播放一段，她與國外藝術家一同到烏干達做公益的影片，她分享展出義賣作品中，有5幅來自烏干達藝術家Emma Kavuma作品背後的故事。副縣長鄧桂菊也被故事感動，購買其中一幅。

林怡君說，這次展覽義賣所得扣除成本後，捐給創世基金會苗栗分院募集消防安全設備升級。