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竹市府推長照專車大車隊 長照就醫復健免煩惱

2019-07-04 13:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

長輩就醫、復健有許多不便，為了滿足長照需求，新竹市政府成立「長照專車大車隊」，從原本2家合作單位、4輛長照專車，現在擴大到5家合作單位、31輛長照專車，讓民眾就醫復健更方便。

享受過長照專車服務的彭小姐表示，先生因車禍每週有兩天需回診復健，過去她要把先生從輪椅上抱到車子後座，又要把輪椅收好放在家，到復健中心後，路邊停車又不方便，還要借輪椅，「真是煎熬」，現在一通電話長照專車就到家門口，車上備有升降梯，完全不需下輪椅就直接上車，還有專業安全帶，司機還會在上下車貼心「護頭」，復健完並原車返回，真的很方便。

副市長沈慧虹表示，許多行動不便的民眾外出就醫及復健，受限一般車輛上下車耗時又費力，不論照顧者或被照顧者都很辛苦，因此竹市長照專車需求不斷上升，服務人數自民國106年362人成長至今超過1130人，成長超過3倍，但過去長照專車只有4輛「供不應求」，市府積極媒合夥伴，除原本的「全豪、生通」公司繼續合作，三家新夥伴「仁捷、安行、長青福祉」也加入。

衛生局長吳昭軍表示，長照專車大車隊有5申請步驟，第一撥打專線1966提出申請，第二專業人員到府長照評估，確認符合長照交通接送服務，第三領取乘車補助券，第四向特約服務單位電話申請預約，第五民眾依約使用服務，讓就醫復健一路通。

沈慧虹提醒，符合中度失能以上的市民也可提出長照專車申請，除了專人到府服務評估，民眾更可直接在出院前就申請，專人也會提供其他資源，包含承租合適輔具、居家用照顧床等。

有需求者可透過「乘車券」搭乘長照專車，每個月享8趟10公里內免費搭乘的優惠，照顧陪伴者也免費搭乘，若超出里程則以計程車半價收費，依據身分別還有不同優惠。民眾若有需求，可洽詢新竹市衛生局長期照顧科，電話03-5355283或撥打免付費長照專線1966。

一通電話長照專車就到家門口，車上備有升降梯，完全不需下輪椅就直接上車。記者陳斯穎...
一通電話長照專車就到家門口，車上備有升降梯，完全不需下輪椅就直接上車。記者陳斯穎／攝影
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長輩就醫、復健有許多不便，為了滿足長照需求，新竹市政府成立「長照專車大車隊」。記...
長輩就醫、復健有許多不便，為了滿足長照需求，新竹市政府成立「長照專車大車隊」。記者陳斯穎／攝影
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長照復健新竹

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