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身障生幫汽車美容超乾淨 桃市首辦暑期職業試探營隊

2019-07-04 13:07聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

重視特殊教育，桃園市政府教育局首次辦理高職身心障礙暑期職業試探營隊，共開出90名額給公私立高中職集中式特教班及特殊教育學校高職部學生參加，目前於北區桃園特教學校負責的「亮晶晶汽車美容班」及「浪漫下午茶點心班」已在辦理中，教育局長高安邦今天也到場視察學生學習情形。

高職身心障礙暑期職業試探營隊共分成3區辦理，北區桃園特教學校辦理「亮晶晶汽車美容班」及「浪漫下午茶點心班」；東區龍潭高中開辦「時尚飲料調製班」及「廚藝烘焙班」，南區則於啟英高中辦理「多職科體驗班」(包括服務群、餐旅群、設計群、商管群、藝術群)，總計提供90個名額給特教班學生參加。

高安邦說，主要考量讓特殊教育學生跟其他的孩子一樣，有豐富他們生活的機會，這次開辦的汽車美容、烘焙、飲料調製等課程都可以變成豐富他們生活的能量。唐敏校長則表示，像汽車美容這個課程，在學生精熟課程過後，洗車及內部清理等服務皆會酌收費用，課程內容皆是為了讓學生學習一技之長。

已經畢業的學生羅宇翔仍回來職業試探營隊教導學弟妹，他表示，回來教導學弟妹相當有成就感，可以教導他們怎麼使用泡沫洗車、教他們要洗乾淨，不乾淨的話要在清洗一遍、提醒他們不可以用指甲去刮到車、不可以拿噴水槍去對著別人等等。

重視特殊教育，桃園市政府教育局首次辦理高職身心障礙暑期職業試探營隊，共開出90名...
重視特殊教育，桃園市政府教育局首次辦理高職身心障礙暑期職業試探營隊，共開出90名額給公私立高中職集中式特教班及特殊教育學校高職部學生參加。記者陳夢茹／攝影
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重視特殊教育，桃園市政府教育局首次辦理高職身心障礙暑期職業試探營隊，共開出90名...
重視特殊教育，桃園市政府教育局首次辦理高職身心障礙暑期職業試探營隊，共開出90名額給公私立高中職集中式特教班及特殊教育學校高職部學生參加。記者陳夢茹／攝影
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重視特殊教育，桃園市政府教育局首次辦理高職身心障礙暑期職業試探營隊，共開出90名額給公私立高中職集中式特教班及特殊教育學校高職部學生參加。記者陳夢茹／攝影
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