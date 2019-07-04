漫長暑假顧肚子 竹市「呷熊飽」餐食券三餐沒煩惱

2019-07-04 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



放暑假，弱勢家庭學童午餐怎麼辦？新竹市府社會處3年前推動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫，讓弱勢孩童可以持餐券兌換三餐，漫長暑假一樣有足夠的營養餐食。

就讀國小的小豪（化名）與妹妹、爸爸同住，爸爸打零工養家，每天早出晚歸，前陣子工作時不小心發生意外，從工地墜落，導致脊椎受損，須穿鐵衣固定，醫生建議需休養3個月，經社會處評估，小豪的爸爸休養期間家庭無收入，租屋處也沒炊具，便協助申請呷熊飽餐食券，讓一家三口獲得溫飽。

楊姓社工說，小豪的爸爸因工作意外導致無法工作，家庭收入銳減，透過社會處引進餐食券及相關急難救助，希望協助小豪一家度過艱困生活，早日回歸正軌。

市長林智堅說，弱勢家庭家長平時忙於生計，每逢長假無暇張羅孩童的三餐，市府105年結合愛心商家啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫，當弱勢家庭遭遇緊急事故時，社工員評估核發每張50至80元面額不等的餐券，讓民眾能至鄰近超商、早餐店及便當店兌換熟食、便當、麵包、罐頭或換取餐食。