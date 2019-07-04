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桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市去年暑假首度開辦9023繞駛台北市兒童新樂園，獲得家長熱烈回響，市府交通局指出，今年持續推動並在立委鄭寶清協商下，台北客運及桃園客運決定比照去年營運方式，自後天（6日）起至9月1日，提供「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車路線服務，歡迎親子多加利用，每天共有10趟來回班次，半票50元、半票25元，往返更為輕鬆便捷。

市府交通局指出，專車路線從桃園中正藝文特區發車，沿途共設7個站點，行經中正路、莊敬路、經國路途經國道1號至台北市兒童新樂園，並配合樂園營運時間，從7月6日至9月1日期間，每天10班次（來回趟次），桃園端每天早上8點至中午12點每個整點發車，台北端則是下午13點至17點的每個整點發車返程。

「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車停靠7個站分別為中正藝文特區、同德11街及尊爵飯店、經國轉運站、圓山轉運站、圓山皇宮大廈、兒童新樂園；票價資訊若從中正藝文特區、同德11街及尊爵飯店等站位上車優惠為全票50元、半票25元，經國轉運站上車票價45元、半票23元。

交通局長劉慶豐表示，以往桃園的民眾到台北市兒童新樂園需要透過轉乘捷運、公車，再步行近20分鐘才能抵達，非常不方便，若是家長推著嬰兒車更是路途辛苦，降低遊玩的興致，因此市府積極開闢暑假限定的兒童新樂園專車服務，讓親子都能一起開心fun暑假。

「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車每天來回共10班次，沿途停靠7個站。圖...
「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車每天來回共10班次，沿途停靠7個站。圖／桃園市交通局提供
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「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車每天來回共10班次，方便親子當天來回。...
「桃園中正藝文特區-台北市兒童新樂園」專車每天來回共10班次，方便親子當天來回。圖／桃園市交通局提供
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兒童新樂園北市藝文特區

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