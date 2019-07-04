苗栗慢食節5場次6日起登場 限額百人超值優惠299

2019-07-04 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府推廣苗栗特色小鎮旅遊，最近邀「客家妹」陳明珠、「冒險王阿布」周永訓來旅遊拍攝，加強行銷苗栗；縣府文化觀光局6日起也將在竹南、通霄等鄉鎮景點推出5場次「苗栗慢食節」活動，安排主廚上菜秀、產地餐桌美食饗宴、特色DIY體驗與藝文表演等，費用每人299，標榜超值優惠，每場限額100人。

苗栗縣文化觀光局指出，苑裡鎮、公館鄉今年拿下交通部觀光局經典小鎮票選第一及第五高票，大湖鄉及南庄鄉也名列客委會推薦的十大客庄小鎮，加上縣府近年來推動三義、南庄「雙慢城」，縣內有5個鄉鎮的風情及魅力受肯定，堪稱各縣市之冠，為呼應交通部觀光局2019小鎮漫遊年，特別安排系列活動。

文觀局長林彥甫指出，苗栗每個旅遊景點背後都蘊含深刻的故事、工藝與風味，客家人敬天惜物及與自然共生的「食農」精神與健康生活、友善環境理念不謀而合，為了讓旅人透過食材、產地、風景感受在地文化，6日起推出5場次「好客心食尚」苗栗慢食節，邀遊客體驗從產地到餐桌、最道地的好滋味。

文觀局觀光行銷科指出，5場次活動分別是7月6日竹南崎頂新樂園辦理「海風沙灘饗宴」、12日通霄飛牛牧場「幸福食光食農體驗」、13日公館玉順紅棗園「棗樂趣田園饗宴」、19日苑裡東里家風「古厝稻香懷舊味」、7月20日大湖薑麻園「浪漫台三食薑趣」，安排主廚上菜秀、產地餐桌美食饗宴、特色DIY體驗、藝文表演等，每場活動限量100人參加，總價每人1280元下殺二三折，提供每人優惠價299元，除特色餐品嘗、DIY體驗、入園費、藝文表演欣賞等，還贈送報名者好玩卡兌換碼1份，相當超值，想參加民眾可上活動通網站https://www.accupass.com/go/Miaolifoodfestival了解詳情。