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時尚插畫家Gary Tu 返家鄉苗栗分享畫作

2019-07-04 00:10聯合報 記者劉星君╱即時報導

知名時尚插畫家塗至道Gary Tu，是去年亞洲唯一入選巴黎當代新興藝術博覽會時上插畫家，他來自苗栗縣，15歲後去台北念復興美工，苗栗是開啟他畫畫啟蒙地，今年5月出版第二本時尚插畫書，昨回到家鄉舉辦新書發表會，新書發表會地點是好友張顯堯開設的餐廳，張特別留下一大片白牆，展出Gary的作品。

28歲Gary Tu在2014年發行第一本作品集，這是睽違5年後出版的第二本時尚插畫作品集，挑選80幅經典創作。Gary Tu擅長以水彩柔和筆觸，暈染描繪女性人物，堪稱是台灣目前和最多精品品牌合作時尚插畫家。

Gary Tu選在苗栗作為新書發表會別具意義，新書發表會分享一路走來的心路歷程，他說，小時候有點過動，不喜歡念書，考試都是倒數，快要到放牛班階段，母親為了他，學孟母三遷，國小就念3間。學畫畫之前，媽媽讓他學了鋼琴、古箏等才藝，10歲開始接觸畫畫，「畫畫讓我心靜下來」，之後考上台北復興美工，踏上藝術這條路。

一路走來，Gary在成為畫家之前，做過很多年的美術編輯，也半工半讀完成學業，仍不間斷練習畫畫，辛苦累積成為日後創作的基礎，他說「創作風格多元，不會侷限只用某一個材料，作品可以跟商業互動，滿足品牌需求」。

Gary選在好友張顯堯開設的餐廳舉辦發表會，兩人從18歲認識至今，一同北上打拚，張決定返鄉開店時，特別留下一道白牆，展示Gary的作品。張說，讓餐廳結合藝術，味覺、視覺甚至聽覺，成為聚會聊天，欣賞的地方。

時尚插畫家Gary Tu塗至道昨特別回到家鄉苗栗舉辦第2本時尚插畫作品集發表，別...
時尚插畫家Gary Tu塗至道昨特別回到家鄉苗栗舉辦第2本時尚插畫作品集發表，別具意義。記者劉星君／攝影
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時尚插畫家Gary Tu塗至道（右）昨特別回到家鄉苗栗舉辦第2本時尚插畫作品集發...
時尚插畫家Gary Tu塗至道（右）昨特別回到家鄉苗栗舉辦第2本時尚插畫作品集發表，選在好友張顯堯（右）開設的餐廳，張特別留下一大片白牆，收藏展出Gary的作品。記者劉星君／攝影
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