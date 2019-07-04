桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園拚觀光，市府觀旅局依民宿管理辦法，今天在市政會議上通過確定公告楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、觀音（新坡地區）、觀音（草漯地區）、龍潭及石門等9個都市計畫區，可開放申設民宿，市府評估，範圍放寬後，桃園民宿1年內可望從53家增至100家以上，希望遊客來訪山海線景點後能就近留宿，更能深刻探訪桃園。

桃園市旅館業多集中桃園、中壢等市區，民宿業更受限法令土管規範成長有限，楊梅富岡、大園、觀音等地區甚至「零民宿」，市府觀旅局近年透過畫定休閒農業區、公告大溪老城區為具人文或歷史風貌相關區域等方式，民宿數量大幅成長，從4年前22家倍增至現在53家。

市府觀旅局長楊勝評說，大溪老城區去年開放設民宿後，不到1年已有3家設立，2家正在申設，由於桃園沿海、沿山一帶景點眾多，各有特色，因此比照大溪老城區模式，依民宿管理辦法畫設「具人文或歷史風貌之相關區域」，將楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、觀音（新坡地區）、觀音（草漯地區）、龍潭及石門等9個都市計畫區都納入。

「合法民宿增加，更能結合在地特色，讓遊客能深度旅遊！」楊說，以往這些區域沒有旅館，遊客大多白天匆匆走訪就得離去，傍晚也容易碰上塞車，未來設立民宿後，可望留宿遊客，且民宿主人多為當地人，與遊客彼此互動也會更有人情味，促進地方觀光更有效益。