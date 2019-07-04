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桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園拚觀光，市府觀旅局依民宿管理辦法，今天在市政會議上通過確定公告楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、觀音（新坡地區）、觀音（草漯地區）、龍潭及石門等9個都市計畫區，可開放申設民宿，市府評估，範圍放寬後，桃園民宿1年內可望從53家增至100家以上，希望遊客來訪山海線景點後能就近留宿，更能深刻探訪桃園。

桃園市旅館業多集中桃園、中壢等市區，民宿業更受限法令土管規範成長有限，楊梅富岡、大園、觀音等地區甚至「零民宿」，市府觀旅局近年透過畫定休閒農業區、公告大溪老城區為具人文或歷史風貌相關區域等方式，民宿數量大幅成長，從4年前22家倍增至現在53家。

市府觀旅局長楊勝評說，大溪老城區去年開放設民宿後，不到1年已有3家設立，2家正在申設，由於桃園沿海、沿山一帶景點眾多，各有特色，因此比照大溪老城區模式，依民宿管理辦法畫設「具人文或歷史風貌之相關區域」，將楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、觀音（新坡地區）、觀音（草漯地區）、龍潭及石門等9個都市計畫區都納入。

「合法民宿增加，更能結合在地特色，讓遊客能深度旅遊！」楊說，以往這些區域沒有旅館，遊客大多白天匆匆走訪就得離去，傍晚也容易碰上塞車，未來設立民宿後，可望留宿遊客，且民宿主人多為當地人，與遊客彼此互動也會更有人情味，促進地方觀光更有效益。

市府指出，此次公告的9個都市計畫區，都是桃園重要觀光發展的潛力地區，楊梅富岡老街、新屋范姜老屋群及龍潭三坑老街都入列，10日起開放合法住宅申請民宿，若為無使照的老屋只要取得所有權狀也可申請，觀旅局也將同時兼顧品質，透過開辦民宿管家學校，指導有意進入民宿產業者先上課，今年4梯學員已經額滿，明年也將持續開課。

桃園市政府今天在市政會議通過將公告楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音...
桃園市政府今天在市政會議通過將公告楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、觀音（新坡地區）、觀音（草漯地區）、龍潭及石門等9個都市計畫區的合法房舍申設民宿，極富人文歷史的龍潭三坑老街也入列。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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