親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

臉書晚間當機 圖片顯示異常、直播功能也受阻

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受親子喜愛，未料今年初啟用以來，接連遇到幾場強降雨，前天一場大雷雨，更讓風禾公園淹滿水成了「風禾湖」，市府今再度封園清理，強調風禾公園本身為滯洪池，排水能負荷，由於遊戲區防撞的木屑會隨水漂散，未來將依氣象局預告提前做防護，並評估是否更換材質。

風禾公園位於中路重劃區，由於定位為防災型滯洪公園，原先設施單調陽春，市府斥資翻新改造，打造磨石子滑梯、鞦韆、沙坑等設施，還有一座全桃園獨有的50公尺滾輪滑梯，啟用以來吸引不少民眾體驗遊戲，但近月遇到強降雨，風禾公園發揮滯洪功能，被戲稱風禾湖。

大雨過後，風禾公園遊戲區一片狼籍，尤其原本作為滑梯防撞的木屑位移，完全無法遊戲，市府今天起一連2天拉起封鎖線封閉園區清理，民眾對此反應不一，有人認為，風禾公園本就是滯洪池，如今大雨一來就是發揮真正效用，也有人認為滯洪公園變遊戲區，災後就得花時間金錢復原，欠缺思量。

養工處指出，風禾公園為防災型公園，本身就是滯洪池，排水經的起考驗，但幾場大雨下來，得花不少時間清理，養工處未來將依據氣象局發布強降雨訊息，會先行以帆布等覆蓋木屑，以縮短復原時間、減少成本。至於當初採用木屑也是考量其較為親近自然，也能防撞，是否撤換其他防撞材質，以一勞永逸，市府會再行評估檢討。

桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受...
桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受親子喜愛，未料今年初啟用以來，接連遇到幾場強降雨，前天一場大雷雨，更讓風禾公園淹滿水成了「風禾湖」，水退後一片狼籍，市府今再度封園清理。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受...
桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受親子喜愛，未料今年初啟用以來，接連遇到幾場強降雨，前天一場大雷雨，更讓風禾公園淹滿水成了「風禾湖」，水退後一片狼籍，市府今再度封園清理。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受...
桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受親子喜愛，未料今年初啟用以來，接連遇到幾場強降雨，前天一場大雷雨，更讓風禾公園淹滿水成了「風禾湖」，水退後一片狼籍，市府今再度封園清理。記者張裕珍／攝影
分享

滯洪池氣象局大雷雨

相關新聞

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

時尚插畫家Gary Tu 返家鄉苗栗分享畫作

2019-07-04 00:10

桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

無證占用婦幼車格 桃市突檢開罰

2019-07-02 22:59

新興國小躲避球隊全國2連霸 義賣籌赴日比賽旅費

2019-07-02 22:22

淋浴隔板遭鑽孔 竹光運動中心懸賞揪凶

2019-07-02 22:17

弟從警7天殉職 兄大學畢業考上警專 完成弟弟遺願

2019-07-02 22:16

雷雨襲桃園 馬路成河、土石坍方、交通受阻

2019-07-02 22:14

桃園民族公園戲水趣 家長：更衣室僅1間

2019-07-02 22:12

竹縣調降房屋稅 青年、巷弄受惠多

2019-07-02 22:10

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

校園美女的3D列印巧手 客家吉祥物ㄚ弟ㄚ妹變公仔

2019-07-02 18:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top