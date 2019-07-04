桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市桃園區風禾公園定位為防災型公園，市府斥資翻新並利用高低差打造多座滑梯，很受親子喜愛，未料今年初啟用以來，接連遇到幾場強降雨，前天一場大雷雨，更讓風禾公園淹滿水成了「風禾湖」，市府今再度封園清理，強調風禾公園本身為滯洪池，排水能負荷，由於遊戲區防撞的木屑會隨水漂散，未來將依氣象局預告提前做防護，並評估是否更換材質。

風禾公園位於中路重劃區，由於定位為防災型滯洪公園，原先設施單調陽春，市府斥資翻新改造，打造磨石子滑梯、鞦韆、沙坑等設施，還有一座全桃園獨有的50公尺滾輪滑梯，啟用以來吸引不少民眾體驗遊戲，但近月遇到強降雨，風禾公園發揮滯洪功能，被戲稱風禾湖。

大雨過後，風禾公園遊戲區一片狼籍，尤其原本作為滑梯防撞的木屑位移，完全無法遊戲，市府今天起一連2天拉起封鎖線封閉園區清理，民眾對此反應不一，有人認為，風禾公園本就是滯洪池，如今大雨一來就是發揮真正效用，也有人認為滯洪公園變遊戲區，災後就得花時間金錢復原，欠缺思量。