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桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園首條自辦捷運捷運綠線主線工程發包完成，其中捷運綠線第1站八德G01站的細部設...
桃園首條自辦捷運捷運綠線主線工程發包完成，其中捷運綠線第1站八德G01站的細部設計完成，採綠色、深灰色和淺灰色等地景顏色設計站體，圖為設計模擬圖。圖／桃園市政府提供
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桃園首條自辦捷運捷運綠線主線工程發包完成，其中捷運綠線第一站八德G01站的細部設計完成，採綠色、深灰色和淺灰色等地景顏色設計站體，並串連天橋、穿堂及月台高架等空間，此案獲桃園都市設計審議通過，市府將報送中央申請特種建築物執照，通過後即可順利開工，市府表示，將全力讓捷運路網從紙上圖文化為可能，捷運綠線目標114年完工通車。

市長鄭文燦今天主持市政會議聽取GC01標高架車站G01車站專題報告，他說，座落八德的G01車站是捷運綠線的第1站，G01站未來將延伸至中壢火車站，與機場捷運接軌，先形成口字型路網，再結合機場捷運線、行經龜山區的捷運棕線和捷運三鶯線等支線連接大台北。

鄭文燦說，捷運綠線主線進度陸續推進，主線工程皆已發包完成，GM01機電標及GC01高架段土建標已分別在去年6月25日及8月21日決標；GC02地下段土建標於今年6月26日決標，GC03地下段土建標獲選廠商也出爐，正在籌備決標會議中，預計10月、11月份能動工。

市府捷運工程局長陳文德說，G01車站位於八德重畫區，未來延伸至中壢及大溪，為重要轉乘站，站體分為出入口及機房、連接天橋、穿堂及月台高架等三部分配置，主要採用綠色、深灰色和淺灰色等地景顏色設計站體、設計減少車站構造物對都市環境衝擊的天橋、建構全街廓開發與聯外交通可能性等，提供友善、便捷、舒適的乘客服務，提升都市生活機能。

桃園首條自辦捷運捷運綠線主線工程發包完成，其中捷運綠線第1站八德G01站的細部設...
桃園首條自辦捷運捷運綠線主線工程發包完成，其中捷運綠線第1站八德G01站的細部設計完成，採綠色、深灰色和淺灰色等地景顏色設計站體，圖為設計模擬圖。圖／桃園市政府提供
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桃園首條自辦捷運捷運綠線主線工程發包完成，其中捷運綠線第1站八德G01站的細部設...
桃園首條自辦捷運捷運綠線主線工程發包完成，其中捷運綠線第1站八德G01站的細部設計完成，採綠色、深灰色和淺灰色等地景顏色設計站體，圖為設計模擬圖。圖／桃園市政府提供
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機場捷運鄭文燦

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