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推廣小鎮漫遊 苗栗規劃慢食文化節

2019-07-03 18:45中央社 苗栗縣3日電

苗栗縣呼應交通部觀光局「2019小鎮漫遊年」，規劃苗栗小鎮慢食文化節系列活動，邀請客家妹陳明珠與藝人阿布踩線體驗，並結合手機遊戲，強力行銷在地小鎮旅遊魅力。

苗栗縣擁有三義、南庄國際雙慢城，交通部觀光局2019經典小鎮票選活動中，苑裡鎮、公館鄉分獲網路票選第1及第5高票，大湖鄉、南庄鄉也名列客委會推薦的10大客庄小鎮，5處小鎮各具風情。

縣府文化觀光局為推廣在地經典小鎮漫遊，規劃苗栗小鎮慢食文化節系列活動，邀請客家妹陳明珠與旅遊行腳節目主持人阿布，前往南庄、三義、大湖、公館、苑裡鎮5處小鎮踩線體驗並拍攝宣傳影片，今天在縣府大廳發表，兩人分享旅遊心得，陳明珠大力推銷家鄉旅遊亮點，阿布則說對小鎮之美留下深刻印象，「想自己規劃一趟親子旅行」。

文觀局長林彥甫表示，苗栗是農業大縣，為讓旅人透過食材、產地、風景感受在地文化，7月間安排5場次「好客心食尚．苗栗慢食節」活動，包括7月6日在竹南鎮崎頂新樂園辦理海風沙灘宴、7月12日在通霄鎮飛牛牧場舉辦幸福食光食農體驗、7月13日在公館鄉玉順紅棗園辦理棗樂趣田園饗宴、7月19日苑裡鎮東里家風開辦古厝稻香懷舊味、7月20日大湖薑麻園辦理浪漫台三食薑趣。

文觀局指出，5場活動均限額100人報名參加，都有主廚上菜秀、產地餐桌美食饗宴、特色DIY體驗與藝文表演，讓遊客體驗客庄生活、手作與文化，品嚐新鮮在地食材，實踐「從產地到餐桌」的新「食」尚。

此外，2019台北夏季國際旅展19至22日在世貿一館登場，苗栗縣打造苗栗館宣傳在地特色小鎮系列活動，首次推出遊戲觀光遊程，結合知名手機遊戲「Ingress」，廣邀玩家透過台鐵山海線、高鐵、汽機車運具到苗栗觀光旅遊。

南庄苗栗縣高鐵

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