桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



市長鄭文燦今天促銷拉拉山水蜜桃。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 桃園市拉拉山水蜜桃進入盛產期，但無奈今年遇到氣候影響，花序、結果期被打亂，產量大幅減少，市府農業局為支持在地優質水蜜桃，減少農友損失，並替拉拉山水蜜桃設計粉嫩色系的包裝水果盒，市長鄭文燦、宣傳大使張心傑在水蜜桃公主們陪同下今天現身宣傳，希望消費者認明拉外觀有無細緻絨毛、底部渾圓與柄部有道溝3大特徵才是正宗拉拉山水蜜桃。

市府農業局指出，拉拉山水蜜桃向來以果實碩大、甜美多汁受到消費者喜愛，產地集中在復興中、上巴陵，由於復興區四周山巒起伏、霧氣濃重、氣溫自然降低，很適合果樹生長，加上近年朝品種多樣化發展，風味各具，品質不輸日本，每年夏天都是桃園最火紅的農特產。

但今年遭逢氣候異常，暖冬之後又逢豪雨，不僅早生品種五月桃減產，六月盛產的水蜜桃也受影響，每年3、4月份要開花的水蜜桃樹，直到5月份才陸續開花，罕見延後1個月才開花，造成結果不易，產量大減，復興區農會預估，今年產量只有去年的一半不到，十分慘烈。

復興區農會總幹事曾庭筠說，拉拉山水蜜桃產量銳減，去年此時，農會總動員協助品管並做分級包裝，忙得不可開交，也開放消費者訂購宅配，但今年量出不來，宅配網站也已撤下，農民即便有產量，也多怕不夠賣，也有農友認為氣候影響大，乾脆不採收，等明年再來。

「農民真的很辛苦」，曾庭筠說，農友靠天吃飯，今年拉拉山水蜜桃大幅減產，不僅農友減少收益，農會也連帶受影響，是很恐怖的事情，很感謝市府近年積極推廣促銷，但很擔心數量少，展售現場很可能一下就賣光。