新竹忠靈祠加裝無障礙電梯 10月底完工

2019-07-03 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市府向內政部役政署爭取經費400萬元，辦理新竹軍人忠靈祠電梯增設工程，成為全國軍人公墓園區增建無障礙電梯的首例，預計在今年10月底完工，今舉行開工典禮；69歲陳姓老婦在丈夫過世後，每次到忠靈祠都因行動不便感到困擾，她感謝市府用心，電梯完工後終於能讓她順利祭祀。

陳婦指出，她長年行動不便，每次到新竹忠靈祠探望丈夫，都只能託兒子替代她到3樓祭祀，這樣的情境持續多年，成了心中的遺憾，感謝市府為民服務的用心，電梯完工後，未來上樓看老伴就輕鬆多了。

民政處表示，新竹軍人忠靈祠樓高4層，累計存厝量約1萬4千餘位，民國47年設立至今，每逢過年、清明、端午、中秋時節都有許多遺族家屬前來祭祀，但先前無設置電梯，許多年長者或坐著輪椅、杵拐杖的行動不便者，只好在一樓正殿等候。