新竹忠靈祠加裝無障礙電梯 10月底完工
新竹市府向內政部役政署爭取經費400萬元，辦理新竹軍人忠靈祠電梯增設工程，成為全國軍人公墓園區增建無障礙電梯的首例，預計在今年10月底完工，今舉行開工典禮；69歲陳姓老婦在丈夫過世後，每次到忠靈祠都因行動不便感到困擾，她感謝市府用心，電梯完工後終於能讓她順利祭祀。
陳婦指出，她長年行動不便，每次到新竹忠靈祠探望丈夫，都只能託兒子替代她到3樓祭祀，這樣的情境持續多年，成了心中的遺憾，感謝市府為民服務的用心，電梯完工後，未來上樓看老伴就輕鬆多了。
民政處表示，新竹軍人忠靈祠樓高4層，累計存厝量約1萬4千餘位，民國47年設立至今，每逢過年、清明、端午、中秋時節都有許多遺族家屬前來祭祀，但先前無設置電梯，許多年長者或坐著輪椅、杵拐杖的行動不便者，只好在一樓正殿等候。
民政處指出，該工程獲役政署全額補助，總經費400萬元，已於今年5月發包完成，預計在今年10月底完工；由忠靈祠代管單位新竹市殯葬管理所委託林松茂建築師事務所設計、監造，將結合現有無障礙坡道與動線，採用玻璃帷幕為外牆，打造三面透光的景觀電梯，完工後將為祭祀家屬及行動不便者提供便利、友善、安全的無障礙設施。
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