桃市暑期營隊夯 更將帶高關懷學生體驗海洋22天

2019-07-03 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



為提倡適性發展，幫助學生學習更多元化的課程，桃園市府教育局在今年暑假補助42所國中辦理119梯次的技藝教育育樂營，總計提供3600多個名額給國中、小學生參加，課程內容包羅萬象、涵蓋多類職群，不過最特別的是，今年暑假將舉行第一次「遠征式學習」，預計帶領12名高關懷學生前往澎湖，開啟長達22天的深度教育。

桃園市教育局學輔校安室主任鄭淑玲表示，為了讓國中、小學生有自我探索與動手學習的機會，該次市政府教育局挹注逾350萬元的經費，鼓勵學校開辦暑假技藝教育育樂營活動，讓國中、小學生在暑假期間能多認識高中職群，藉此多去思考自己未來的職業方向等，雖為例行性營隊，但每年課程都會稍作調整。鄭淑玲舉例，如永安國中和啟英高中共同舉辦設計職群「商品設計-小熊幸福水晶球」的暑期育樂營，學生可透過課程內容中學習裝飾材料、配色及黏合等技巧，多認識設計職群、加深了解。