桃市暑期營隊夯 更將帶高關懷學生體驗海洋22天
為提倡適性發展，幫助學生學習更多元化的課程，桃園市府教育局在今年暑假補助42所國中辦理119梯次的技藝教育育樂營，總計提供3600多個名額給國中、小學生參加，課程內容包羅萬象、涵蓋多類職群，不過最特別的是，今年暑假將舉行第一次「遠征式學習」，預計帶領12名高關懷學生前往澎湖，開啟長達22天的深度教育。
桃園市教育局學輔校安室主任鄭淑玲表示，為了讓國中、小學生有自我探索與動手學習的機會，該次市政府教育局挹注逾350萬元的經費，鼓勵學校開辦暑假技藝教育育樂營活動，讓國中、小學生在暑假期間能多認識高中職群，藉此多去思考自己未來的職業方向等，雖為例行性營隊，但每年課程都會稍作調整。鄭淑玲舉例，如永安國中和啟英高中共同舉辦設計職群「商品設計-小熊幸福水晶球」的暑期育樂營，學生可透過課程內容中學習裝飾材料、配色及黏合等技巧，多認識設計職群、加深了解。
此外，鄭淑玲表示，市政府教育局這次更舉辦了第一次的「遠征式學習」，課程內容針對高關懷的學生，比如吸毒、販毒等情節較嚴重的學生去規畫，自3月份起已和12名高關懷學生從基礎課程開始授課，7月10日起將舉行為期22天的「菊島澎湖海洋探索教育營」，課程內容涵蓋海洋教育、水域認識等，鄭淑玲說，除了教授這些高關懷學生一些海洋觀念外，更希望他們在暑假期間能遠離犯罪誘惑，導正高關懷學生的偏差行為，讓他們專心在學習當中。
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