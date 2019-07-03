趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



台灣自來水公司第十二區管理處為辦理「尖山加壓站高壓電氣設備檢驗」，將從5日凌晨0點起至早上10點停水以進行施工，包含桃園後站12個里、龜山工業區一帶將停水，停水達4萬戶，提醒民眾預先儲水備用，停水期間記得關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

停水範圍包含，桃園區：福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里（含：聖保祿醫院、住都飯店）；龜山區：山德里、青山路二段；龜山工業區：縱貫鐵路以西（桃園後站方向），總計停水10小時，另桃園區春日路沿線及其巷弄則將於此期間降低水壓。

台灣自來水公司第十二區管理處也發出停水公告，提醒停水區域民眾於停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐讓馬達空轉過久，有發生火災之虞，也可能造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。