翻轉未來缺Ｅ不可 苗縣補助低收、中低收購置電腦設備

2019-07-03 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣社會處協助經濟弱勢家庭學生購買電腦設備，滿足學業學習上使用電腦資訊設備的需求，減少因家庭經濟貧困，產生的數位學習落差、教育資源不足的現象，苗縣公益彩券盈餘預算補助低收入戶、中低收入戶，高職以上的學生們，減輕購買電腦設備經濟負擔，每戶補助最高1萬5千到1萬元不等，即日起到今年8月2日開始申請，名額有限，額滿將提前停止受理。

苗縣社會處指出，這是今年首次運用苗縣公益彩券盈餘預算補助低收入戶、中低收入戶，購置電腦設備，預算編列約210萬元。由於名額有限，有需要者多加利用。

苗縣府社會處指出，計畫補助苗縣列冊的低收入戶、中低收入戶戶內輔導人口就讀高中職以上日間部的在學學生申請（一戶一人為限）。低收入戶補助100戶，每戶補助最高1萬5千元；中低收入戶補助60戶，每戶補助最高1萬元。

苗縣社會處指出，「108年度苗栗縣補助低收入戶及中低收入戶購置電腦設備計畫」簡章及申請表可到苗縣各鄉鎮市公所社會課索取，或至社會處網站表單下載處下載。