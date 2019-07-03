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翻轉未來缺Ｅ不可 苗縣補助低收、中低收購置電腦設備

2019-07-03 08:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣社會處協助經濟弱勢家庭學生購買電腦設備，滿足學業學習上使用電腦資訊設備的需求，減少因家庭經濟貧困，產生的數位學習落差、教育資源不足的現象，苗縣公益彩券盈餘預算補助低收入戶、中低收入戶，高職以上的學生們，減輕購買電腦設備經濟負擔，每戶補助最高1萬5千到1萬元不等，即日起到今年8月2日開始申請，名額有限，額滿將提前停止受理。

苗縣社會處指出，這是今年首次運用苗縣公益彩券盈餘預算補助低收入戶、中低收入戶，購置電腦設備，預算編列約210萬元。由於名額有限，有需要者多加利用。

苗縣府社會處指出，計畫補助苗縣列冊的低收入戶、中低收入戶戶內輔導人口就讀高中職以上日間部的在學學生申請（一戶一人為限）。低收入戶補助100戶，每戶補助最高1萬5千元；中低收入戶補助60戶，每戶補助最高1萬元。

苗縣社會處指出，「108年度苗栗縣補助低收入戶及中低收入戶購置電腦設備計畫」簡章及申請表可到苗縣各鄉鎮市公所社會課索取，或至社會處網站表單下載處下載。

申請期間即日起到108年8月2日截止（以郵戳為憑），填妥申請表、備齊戶內在學子女學生證正反面影本及全戶低收入戶或中低收入戶證明影本，以郵寄或親送到「360苗栗縣苗栗市府前路1號，苗栗縣政府社會處社會救助及社工科 楊小姐收」辦理，額滿將提前停止受理。

苗縣社會處指出，這是今年首次運用苗縣公益彩券盈餘預算補助低收入戶、中低收入戶，購...
苗縣社會處指出，這是今年首次運用苗縣公益彩券盈餘預算補助低收入戶、中低收入戶，購置電腦設備，預算編列約210萬元。由於名額有限，有需要者多加利用。記者劉星君／攝影
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低收入戶苗栗縣

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