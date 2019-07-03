桃園綠色生活悠遊節登場 搭綠能運具抽電動機車大獎

2019-07-03 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



2019桃園綠色生活悠遊節暑假登場，今年以「騎趣桃園」為主題，邀請民眾來趟低碳環保的桃園之旅，即日起至9月22日，只要搭乘綠能運具，到活動指定店家或地點掃描QR Code，就有機會抽中電動機車和每周好禮，副市長游建華昨騎YouBike宣傳活動，歡迎民眾來桃園踴躍使用綠能運具，體驗桃園特有的人文景觀，有吃有玩，還有機會抽中大獎。

2019桃園綠色生活悠遊節為期3個月，以「騎趣桃園」為主題，設計城市尋寶抽大獎主軸活動，結合自行車路線、特色店家、觀光工廠、環保旅店、環境教育設施場所等，民眾可利用 APP搜尋相關場址與店家，只要搭乘綠能運具前往指定地點掃描QR Code，就可參與抽獎。

此外今年也設計3場大型活動，首場8月3日在蘆竹區光明公園舉辦「騎趣南崁溪～享受南崁的水岸單車生活」；第二場8月31日在大溪區河濱公園及中正公園舉辦「騎趣大漢溪～體驗大溪的手作工藝文化」；第三場9月21日在龍潭區渴望園區中央公園舉行「騎趣綠生活～品味龍潭的茶山休閒生活」，每場活動都結合當地人文特殊特色，讓民眾能悠遊在地。

3場活動現場規畫店家敲敲門、低碳運具體驗、親子DIY、達人帶路深度旅遊、低碳音樂會，以及騎趣活動體驗等，各項活動開放網路報名，只要活動當天騎自行車到指定店家闖關，通過4個關卡，就可獲得百元折價券，並可參加店家好禮抽獎。