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桃市交通局突襲檢查婦幼專用車格 全沒放證將開罰

2019-07-02 23:14聯合報 記者張裕珍╱即時報導

6月29日起無婦幼停車識別證占用婦幼專用車格可開罰，桃園市交通局礙於人力不足，無法全面巡查，連日來多仰賴停車場業者自主通報，交通局人員今天則突襲府前地下停車場，發現7格粉色的婦幼專用車格停放車輛全沒放證，強調將依法開罰，可處600元到1200元不等，若民眾發現違規可拍照檢附時間地點向市府檢舉。

為營造友善育兒的安全環境，交通部去年6月推行婦幼專用車格，並發放孕婦版粉色停車證與兒童版黃色停車證，桃園市政府交通局統計，桃園218處公有停車場設有454席專用格，賣場，醫院與交通節點共11處也依規畫設177席，等同全桃園總計畫設631席婦幼專用車格。

歷經1年勸導期，上月29日起若使用婦幼專用車格未在擋風玻璃上放證可開罰，交通局指出，前幾天以停車場業者自主通報，尚無違規案件，今天則首度派員到市政府前的府前地下停車場了解狀況，發現B2畫設的7處粉色婦幼車格停放車輛全部沒放識別證，通通被占用。

交通局今天檢查時，一名婦人雖將車輛停放婦幼專用車格，並牽著孩子離開，她說，雖領有婦幼停車識別證，但沒有習慣擺放在擋風玻璃處，不知道沒放證就可開罰，停車管理工程科長魏光譽說，婦幼專用車格原則認證不認人，提醒無證者切勿占用，有證者要擺放供查證。

桃園市政府府前地下停車場設有婦幼專用車格，但市府交通局今突襲稽查7格專用車格全無...
桃園市政府府前地下停車場設有婦幼專用車格，但市府交通局今突襲稽查7格專用車格全無車輛擺放停車識別證，將依規開罰。記者張裕珍／攝影
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桃園市交通局提醒民眾，若為孕婦或育有6歲以下孩童，請申請停車識別證，方能停放婦幼...
桃園市交通局提醒民眾，若為孕婦或育有6歲以下孩童，請申請停車識別證，方能停放婦幼專用車格。記者張裕珍／攝影
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