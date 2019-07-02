桃市交通局突襲檢查婦幼專用車格 全沒放證將開罰

2019-07-02 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



6月29日起無婦幼停車識別證占用婦幼專用車格可開罰，桃園市交通局礙於人力不足，無法全面巡查，連日來多仰賴停車場業者自主通報，交通局人員今天則突襲府前地下停車場，發現7格粉色的婦幼專用車格停放車輛全沒放證，強調將依法開罰，可處600元到1200元不等，若民眾發現違規可拍照檢附時間地點向市府檢舉。

為營造友善育兒的安全環境，交通部去年6月推行婦幼專用車格，並發放孕婦版粉色停車證與兒童版黃色停車證，桃園市政府交通局統計，桃園218處公有停車場設有454席專用格，賣場，醫院與交通節點共11處也依規畫設177席，等同全桃園總計畫設631席婦幼專用車格。

歷經1年勸導期，上月29日起若使用婦幼專用車格未在擋風玻璃上放證可開罰，交通局指出，前幾天以停車場業者自主通報，尚無違規案件，今天則首度派員到市政府前的府前地下停車場了解狀況，發現B2畫設的7處粉色婦幼車格停放車輛全部沒放識別證，通通被占用。