桃園民族公園戲水趣 家長：更衣室僅1間

2019-07-02 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



桃園區民族公園戲水設施7月開放，孩子們開心大玩水仗。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook 桃園民族公園改造後的戲水池開放，成為很好的消暑場地，但公園沒有廁所或是簡易的沖洗設備，美中不足，許多家長建議改善。

豔陽高照，桃園昨天中午氣溫達32度，桃園區民族公園戲水設施湧入親子消暑，每個整點噴水15分鐘，讓孩子們陷入瘋狂，紛紛帶著水槍、水桶，開心大玩水仗「玩到不想走」，家長們也樂得趁暑假，帶著孩子來公園免費戲水。 桃園區民族公園戲水設施7月開放，但更衣室只有一間，對家長來說相當不便。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園區公所指出，民族公園開放戲水兩天，家長大多反映更衣室、水龍頭不足與戲水池高度不足等問題，由於戲水池開放到8月底，暑假期間不方便調整，將待9月全面檢討設施現況，另也提醒家長陪同孩子前往時，應注意勿讓孩子奔跑、做危險動作，以免受傷。

桃園區公所每年暑假開放公園戲水設施玩水，從7月1日至8月31日，每天早上10點到下午6點，開放永康、陽明、民族及建國公園等4處公園戲水設施，其中民族公園歷經多月翻新改建，多了富士山造型遊戲場、日式涼亭等設施，戲水區面積也拉大。

何姓家長特地帶孩子從八德到民族公園戲水，她說，新改造的戲水區很不錯，空間變大，戲水區底部也有止滑，避免奔跑跌傷，可惜沒有公廁，也沒有水龍頭可供簡單沖洗，更衣室也只有一小間，且先前戲水空間一側水池高度約到膝蓋，可讓小小孩套泳圈戲水，今年高度變低許多。不過仍肯定是個不錯的戲水場域，一周至少會來二到三次。